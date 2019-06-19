مدرب زيمبابوي ينتظر تعافي خاما بيليات قبل مواجهة مصر في افتتاح أمم أفريقيا

قال صنداي تشيدزامبوا، مدرب منتخب زيمبابوي، إنه ينتظر تعافي مهاجمه خاما بيليات قبل مباراة الفريق أمام مصر في افتتاح منافسات كأس الأمم الأفريقية، بعد غد الجمعة.

وستخوض زيمبابوي مباراة افتتاح البطولة أمام مصر ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضًا أوغندا والكونغو الديمقراطية.

وأضاف تشيدزامبوا خلال المؤتمر الصحفي اليوم الأربعاء: ”سأنتظر إلى الغد للاطمئنان على الإصابة التي لحقت مؤخرًا بنجم الفريق كاما بيليات.

لكننا جاهزون لمواجهة مصر بعد معسكر ناجح دام لمدة أسبوع هنا“.

وتابع: ”سنواجه مصر، وهو منتخب قوي سبق له أن حصد اللقب الأفريقي سبع مرات ويلعب على أرضه وبين جماهيره، لكننا سنسعى لتحقيق نتيجة طيبة.

حققنا إنجازًا بالتأهل لهذه النهائيات، لكننا نطمع في تحقيق نتائج جيدة بداية من مواجهتنا مع مصر“.