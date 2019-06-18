رسميًا.. أحمد عيد عبدالملك يعلن اعتزاله كرة القدم بعد مسيرة 18 عامًا

أعلن أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك الأسبق، اعتزال كرة القدم بعد نهاية موسمه الحالي مع فريق الجونة.

وأكد عيد أنه قرر إنهاء مسيرته مع كرة القدم بعد 18 عامًا رغم تلقيه عروضًا من أندية في الدوري الممتاز في الفترة الأخيرة.

وأشار اللاعب في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“إلى أنه اتخذ القرار بعد دراسة وتفكير خلال الأيام الماضية، على أن يحدد خطوته المقبلة سواء التدريب أو العمل الإداري بعد فترة راحة.

وأضاف أنه راضٍ عن مسيرته في كرة القدم، ولكنه لم يكن موفقًا في تجربة الجونة الأخيرة لأنه لعب 16 مباراة في الموسم، كلها مع الفريق الساحلي.

ولعب عبدالملك لأندية الزمالك وغزل المحلة وأسوان وحرس الحدود وأهلي بني غازي وطلائع الجيش والمصري ووادي دجلة والجونة.

وحقق عبدالملك العديد من الألقاب حيث فاز بلقب كأس مصر 4 مرات ولقب الدوري المصري مرة ولقب كأس السوبر المصري وبطولتي كأس الأمم الإفريقية والبطولة العربية وكأس العالم العسكري.

وسجل 136 هدفًا، بواقع 89 هدفًا في الدوري المصري و13 هدفًا في كأس مصر و19 هدفًا في البطولات الأفريقية، وهدف في البطولة العربية و4 أهداف في الدوري الليبي و10 أهداف مع منتخب مصر في 75 مباراة دولية.

ويعد عبدالملك صاحب أسرع هدف في تاريخ البطولات الإفريقية، بعد 10 ثوانٍ، كما يعد أول لاعب في تاريخ الدوري المصري يسجل في 17 موسمًا متتاليًا.

من ناحية أخرى، ينهي الجهاز الإداري لفريق الزمالك إجراءات استخراج تأشيرة السفر للاعبي الفريق إلى قبرص لإقامة معسكر إعداد خلال الفترة المقبلة.

وكان الجهاز الفني يفاضل بين قبرص واليونان والإمارات لإقامة المعسكر الخارجي، قبل أن يتم الاستقرار على إقامة المعسكر في قبرص.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعدادًا للمباريات المقبلة في الدوري، في ظل غياب اللاعبين الدوليين مع المنتخب الأول، في حين يتواجد فرجاني ساسي في منتخب تونس وخالد بوطيب مع منتخب المغرب.