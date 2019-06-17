تحقيق مع ميدو لسبه جماهير النادي الأهلي المصري على فيس بوك

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر استدعاء أحمد حسام ”ميدو“؛ للتحقيق بجلسة يوم الأربعاء الموافق ١٩ / ٦ / ٢٠١٩ الساعة الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة؛ للتحقيق فيما هو منسوب إلى حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وبحسب بيان رسمي من الأعلى لتنظيم الإعلام، فإحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ المنسوبة إلى ميدو متهمة بنشر مواد تحمل سبًا وقذفًا وتتعارض مع الآداب العامة وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، والتي من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية وخاصة جماهير كرة القدم.

وانتشرت تدوينات لصفحة تحمل اسم ميدو، خلال الأيام الماضية، تحمل سبًا لجماهير الأهلي المصري.

وسبق أن أعلن ميدو عبر حسابه على تويتر أن تلك الصفحة على فيس بوك لا تمثله، بعدما أعلنت عن مفاوضات مع الترجي التونسي.

وأقيل أحمد حسام ميدو من تدريب الوحدة السعودي بعد سبه مشجعًا على تويتر بلفظ مسيء.

وقال ميدو ردًا على الأمر وقتها إن حسابه كان مخترقًا.