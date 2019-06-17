نادي الزمالك يرسل عرضًا لضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب

أرسل نادي الزمالك عرضًا رسميًا إلى المقاولون العرب، يطلب خلاله الحصول على خدمات طاهر محمد طاهر، لاعب الوسط المهاجم بصفوف ذئاب الجبل، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان مجلس إدارة نادي المقاولون العرب قرر الموافقة على بيع طاهر محمد طاهر لصاحب العرض الأعلى بين الأندية الراغبة في شرائه.

وأكد مصدر بمجلس إدارة المقاولون العرب، أن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أجرى اتصالات بمسؤولي الذئاب خلال الساعات القليلة الماضية؛ لطلب الحصول على خدمات طاهر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 40 مليون جنيه مصري (2.4 مليون دولار تقريبًا).

وكانت الفترة الماضية شهدت اهتمام ناديي الأهلي وبيراميدز للحصول على خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تألقه مع المقاولون العرب.

وفي سياق متصل، عرض أحد وكلاء اللاعبين الكولومبي دييغو كالديرون، مهاجم فريق الإسماعيلي السابق والمحترف بفريق الفيصلي السعودي، على مسؤولي الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط الهجوم بداية من الموسم المقبل، في ظل رغبة مسؤولي القلعة البيضاء في ضم مهاجم متميز في الموسم المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي عرض فيه أحد وكلاء اللاعبين الزامبي تشونغا، مهاجم أورلاندو الجنوب أفريقي ومنتخب زامبيا، على مسؤولي الزمالك، للتعاقد معه أيضًا.