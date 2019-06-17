النادي الأهلي المصري يفاوض مدافع الرائد السعودي

فتح مسؤولو النادي الأهلي المصري باب المفاوضات مع محمد عطوة مدافع الرائد السعودي؛ لضمه في فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم دفاع الفريق الموسم المقبل، خاصة أنه لن يكلف الأحمر مقابلًا ماديًا للحصول على الاستغناء الخاص به لانتهاء عقده بعد 6 أشهر مع ناديه، ويحق له التوقيع لأي فريق مجانًا في الصيف.

وأكد مصدر بالنادي الأهلي لإرم نيوز، أن اللاعب يتواجد حاليًا في القاهرة لقضاء فترة الإجازة، وأبدى ترحيبه بالللعب في الأهلي والجلوس على مائدة المفاوضات.

وكان محمد عطوة تألق مع الرائد خلال الموسم الماضي بالدوري السعودي، ليتلقى عدة عروض من ضمنها الزمالك، وهو ما يمنح المفاوضات إثارة أكبر.

وانضم محمد عطوة منذ موسم ونصف إلى نادي الرائد السعودي قادمًا من الاتحاد السكندري، بعقد ينتهي بعد 6 أشهر، ولم يجدد عقده حتى الآن، وهو ما يمنح له فرصة التوقيع لأي نادٍ في انتقالات الصيف المقبلة.

وكان الزمالك فتح باب المفاوضات مع اللاعب في الفترة الماضية، قبل أن يدخل الأهلي في مفاوضات مع المدافع.

وفي سياق آخر، اتفق مجلس إدارة النادي مع لجنة التخطيط لكرة القدم، على تسويق وليد آزارو مهاجم الفريق؛ لإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الأهلي إلى تسويق اللاعب بصورة جيدة لتحقيق أكبر استفادة مادية من بيعه، خاصة أن النادي رفض من قبل أكثر من عرض في الموسم الأول للاعب بمبالغ مالية كبيرة.