محمد صلاح يقود منتخب مصر لفوز مهم على غينيا قبل كأس الأمم الأفريقية (فيديو)

قاد البديل محمد صلاح منتخب مصر للفوز 3-1 على ضيفه الغيني في ختام استعدادات الفريقين لخوض نهائيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم التي تنطلق في القاهرة يوم الأحد المقبل.

وتستضيف مصر البطولة بين 21 يونيو حزيران الحالي إلى 19 يوليو تموز المقبل.

وأجرى المكسيكي خافيير اجيري مدرب مصر بتجربة العديد من اللاعبين لكنه دفع بمهاجم ليفربول الإنجليزي بعد مرور ساعة من البداية ليصنع هدفين لزميليه أحمد علي وعمر جابر.

وتقدم أصحاب الأرض بهدف مروان محسن بعد مرور 11 دقيقة من البداية عندما تلقى تمريرة رائعة من عبد الله السعيد ليسدد بقوة في مرمى غينيا من مدى قريب.

ونجح البديل سوري كابا في استغلال خطأ دفاعي من جابر الذي أعاد الكرة بتمريرة قصيرة لزميله الحارس محمد الشناوي لكن كابا ركض بسرعة ليسدد بقوة في مرمى الشناوي في الدقيقة 63.

ومر صلاح من الناحية اليسرى لمرمى غينيا وراوغ الحارس مرتين قبل أن يسدد كرة ارتدت من القائم الأيسر إلى علي الذي لم يجد صعوبة في ايداع الكرة داخل الشباك في الدقيقة 78.

وأهدى صلاح تمريرة متقنة إلى جابر ليعوض هفوته ليسدد نحو المرمى ليسجل الهدف الثالث في الدقيقة 86.

مصر 1 – 0 غينيا : هدف مصر الاول مروان محسن ، هدف عالمي ???????????????? pic.twitter.com/hRh0xrm5RM — اهداف كرة القدم HD (@HD_Gols2018) June 16, 2019

مصر 1 – 1 غينيا : هدف التعادل غينيا HHD pic.twitter.com/7xIGlY6vXX — اهداف كرة القدم HD (@HD_Gols2018) June 16, 2019