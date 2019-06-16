أمم أفريقيا 2019.. محمود فتح الله: هؤلاء اللاعبون تعرضوا للظلم مع منتخب مصر (فيديو إرم)‎

قال محمود فتح الله، لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، إن سيناريو بطولة أمم أفريقيا 2006 هو الأقرب لحدوثه مرة أخرى في أمم 2019، مشيرًا إلى أن هناك تشابهًا كبيرًا في ظروف اللاعبين.

وأوضح فتح الله، في لقاء خاص مع ”إرم نيوز“، أن أبرز الظروف المتشابهة بين البطولتين، أن اللاعبين لم يحصلوا على بطولة إفريقيا منذ فترة، بالإضافة إلى إقامة البطولة في مصر.

وصرح لاعب منتخب مصر السابق، أنه يرى أن اختيار لاعبي المنتخب شهد ظلمًا كبيرًا وتجاهلًا لعدد من النجوم المحليين والمحترفين، مشددًا على أنه كان يجب ضم حارس المرمى محمد عواد ومحمود كهربا ومحمد هاني وعمرو السولية؛ لأن كلًا منهم لاعب متألق ومؤثر بشكل كبير مع ناديه.

وأشار فتح الله إلى أن كرة القدم في مصر لا تخضع لأي قوانين ودائمًا تكون خارج التوقعات والأسس العلمية الموجودة في كل دول العالم، موضحًا أن هناك مديرين فنيين على مستوى عال جدًا من الاحترافية ولكنهم لا يعملون، بينما هناك آخرون تعودوا على الفشل ومع ذلك ينتقلون من ناد إلى آخر.

وكشف محمود فتح الله عن تصوره للتشكيلة الأساسية التي يجب أن تمثل منتخب مصر، وهي: محمود جنش لحراسة المرمى وأحمد حجازي وباهر المحمدي وأحمد المحمدي وأيمن أشرف وطارق حامد ومحمد النني وعبدالله السعيد وتريزيغيه ومحمد صلاح ومروان محسن.