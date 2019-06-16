موعد مباراة مصر ضد غينيا الودية اليوم والقنوات الناقلة

يواجه منتخب مصر نظيره غينيا، مساء اليوم الأحد، في التجربة الودية الثانية والبروفة الأخيرة باستاد برج العرب بالإسكندرية، قبل ضربة البداية للفراعنة أمام زيمبابوي، مساء الجمعه المقبل، باستاد القاهرة في الجولة الأولى للمجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا 2019.

كأس الأمم الأفريقية تقام في مصر خلال الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين بحضور 24 منتخبًا قاريًا لأول مرة في التاريخ.

ويشارك المنتخب المصري، في البطولة على رأس المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات زيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

مصر قد حسمت المباراة الودية الأولى والتي جمعتها بتنزانيا، بالفوز بهدف وحيد دون رد، في اللقاء الذي شهد غياب محمد صلاح، نجم نادي ليفربول.

يشارك المنتخب الغيني في كأس الأمم الأفريقية هذا العام، بعدما نجح في التأهل عن المجموعة الثامنة في صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة، رفقة منتخب كوت ديفوار كوصيف المجموعة برصيد 11نقطة، وأوقعت قرعة أمم أفريقيا منتخب غينيا في المجموعة الثانية بجانب منتخب نيجيريا، ومنتخب مدغشقر، وبوروندي.

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا

تنطلق مباراة منتخب مصر ضد غينيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة تايم سبورت أرضيًا وفضائيًا، كما تذاع على قناة أون سبورت.