أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك.. خطاب حماسي من الرئيس السيسي للاعبي الفراعنة.. وتغييرات منتظرة في القلعة الحمراء

اقترب موعد لقاء مباراة المنتخب المصري ضد زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر بداية من يوم الجمعة المقبل، وسط استعدادات مكثفة للفراعنة ومباراة ودية ثانية تقام غدًا الأحد، ضد غينيا على إستاد برج العرب في الإسكندرية.

ويسعى المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، لحسم بعض الرتوش الأخيرة الخاصة بمباريات أمم أفريقيا وتشكيلة الفراعنة الأقرب في البطولة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك يوم السبت:

صراع حراسة عرين الفراعنة يشتعل

اشتعل الصراع على حماية عرين منتخب مصر بين الثلاثي محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم جنش، في ظل وجود منافسة شرسة بين الحراس الثلاثة.

ويميل أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر لإشراك أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز في البطولة بشكل أساسي، بينما يفكر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب بشكل قوي في مشاركة محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي في البطولة.

رسائل السيسي تشعل حماس لاعبي المنتخب

زار الرئيس عبد الفتاح السيسي مران منتخب مصر، صباح السبت، على ملعب الدفاع الجوي، وتفقد المران وأشعل حماس لاعبي المنتخب، وطالبهم بتقديم صورة جيدة عن مصر.

وطالب رئيس الجمهورية اللاعبين بالظهور بشكل لائق بمصر، كونهم قدوة للشباب، وبالتالي يجب التركيز على الصورة الطيبة بعيدًا عن نتائج المباريات؛ متمنيًا إسعاد الجماهير بتحقيق الفوز باللقب.

تغييرات منتظرة في الأهلي

يدرس محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، إجراء تغييرات منتظرة في قطاع الكرة بتعيين مدير للقطاع بجانب لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء.

واستقر الأهلي على إقامة معسكر الإعداد في إسبانيا يخوض خلالها 3 مباريات ودية، كما يدرس الخطيب أيضًا إجراء تعديلات في الجهاز المعاون، وتعيين عادل عبد الرحمن وأسامة حسني مدربينِ مساعدينِ للأوروغوياني مارتن لاسارتين المدير الفني على حساب محمد يوسف، المدرب العام، وسامي قمصان، المدرب المساعد.

وتلقى الأهلي إخطارًا رسميًا بتعيين محمود الخطيب رئيس النادي سفيرًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

رئيس الزمالك يفتح النار على صلاح والخطيب

فتح رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، في المؤتمر الصحفي يوم السبت، النار على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مؤكدًا أنه يتعالى على أهل قريته ومسقط رأسه.

وهاجم رئيس الزمالك أيضًا محمود الخطيب، مؤكدًا أن الزمالك حقق كل الانتصارات في البطولات الجماعية وكرة القدم، والأهلي اكتفى بفوز رئيسه بجائزة الملكية الفكرية.

واقترب عبد الحميد بسيوني من تولي منصب المدرب العام للزمالك، على حساب نبيل محمود الذي تم تعيينه مؤخرًا مع خالد جلال المدير الفني.

عواد ينتظر حسم مصيره مع الإسماعيلي

ينتظر محمد عواد، حارس مرمى الإسماعيلي، حسم مصيره مع النادي ورفض حضور مران الفريق ترقبًا لمعرفة خطوته المقبلة.

وطلبت إدارة الإسماعيلي من عواد ضرورة تجديد عقده لموسمين آخرين للسماح له بالرحيل.