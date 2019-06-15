مرتضى منصور يتحدث عن بيع فرجاني ساسي وضم عبدالله السعيد ويهاجم محمود الخطيب وكريستيان غروس (فيديو)

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، عن استمرار التعاون مع بيراميدز خلال الفترة المقبلة، رغم بيع تركي آل الشيخ حصته من النادي والاتجاه لتجربة جديدة خارج مصر خلال الموسم المقبل.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: ”المالك الجديد لنادي بيراميدز زملكاوي ويرتبط بعلاقة صديقة قوية مع أحمد عبدالحليم لاعب القلعة البيضاء السابق، وسيكون هناك تعاون كبير خلال الفترة المقبلة بعد نهاية الموسم الحالي“.

وأَضاف مرتضى: ”هناك فرصة في الحصول على خدمات عبدالله السعيد لاعب فريق بيراميز خلال الموسم المقبل، وقد تحدث صفقات تبادلية بيننا ويرحل بعض لاعبي الزمالك إلى بيراميدز“.

وتابع مرتضى: ”لم يتلقّ محمد عنتر وحمدي النقاز وفرجانى ساسي أي عروض في الوقت الحالي، الأخير ممكن أن يرحل، المقابل المادي للصفقة يحدد موقفه خاصة أن النادي يرغب في إنشاء استاد جديد وستكون هناك مفاجأة قريبة عن هذا الأمر“.

وأردف: ”سلمت خالد جلال المدير الفني للفريق أسماء 13 لاعبًا في الفريق من المعارين والعائدين لحسم أمرهم وغيرهم لتحديد موقفهم“.

وواصل: ”هناك دعم كامل للمدير الفني الحالي خالد جلال سيستمر لأن الفريق بحاجة إلى الاستقرار خلال الفترة المقبلة، هناك مفاضلة بين اليونان وقبرص لخوض الفريق الكروي الأول معسكره الصيفي، نسعى لإقامة المعسكر لإعداد اللاعبين بالشكل اللائق للموسم الجديد“.

وعن مدرب الزمالك السابق، السويسري كريستيان غروس قال مرتضى: ”مدرب فاشل، رفض وجود فرجاني ساسي، وأرهق أوباما، جماهير الزمالك الحقيقية هي التي ستدعم خالد جلال وتدعم الفريق وتساندهم قبل المواجهات المصيرية، غروس كانت مكافأة الدوري الخاصة به 300 ألف يورو، فضلًا عن مكافأة الكونفدرالية، وهذا مستحيل أن يتحمله نادي الزمالك“.

وبسؤاله عن الأهلي والدوري قال مرتضى: ”ما يحدث في النادي الأهلي ضد المبادئ والقيم، جماهير النادي غاضبة من الخطيب، هزم لأنه قال في وقت سابق إنه لن يكمل المسابقة، وهذا معناه الانسحاب من البطولة، اقترحت أن نجمع المال من بعضنا، لتوفير تقنية الفيديو في مصر، وذلك لتوافر عدالة تحكيمية“.