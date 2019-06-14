أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك: الأبيض يفتح ملف المعارين و3 لاعبين يثيرون حيرة أجيري

يواصل منتخب مصر لكرة القدم استعداداته لخوض لقاء زيمبابوي يوم الجمعة المقبل، في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وأثارت ودية تنزانيا مخاوف جماهير منتخب مصر قبل البطولة في ظل الأداء الهجومي الضعيف وبعض المشاكل الفنية التي يعاني منها المنتخب.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار منتخب مصر والأهلي والزمالك اليوم الجمعة 14 يونيو 2019:

3 لاعبين يثيرون حيرة أجيري

استقر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر على ملامح تشكيل الفراعنة لخوض بطولة أمم أفريقيا التي تستضيفها أرض الفراعنة.

ويبدو أجيري حائرًا بخصوص 3 لاعبين هم عبد الله السعيد بعد أن ظهر بمستوى بدني ضعيف ويميل المدرب لإشراك عمرو وردة في مركز صانع الألعاب على حسابه، بجانب الظهير الأيسر بين عمر جابر وأيمن أشرف ورأس الحربة، في ظل تقارب مستويات أحمد علي وأحمد حسن كوكا ومروان محسن.

الأهلي يستقر على الراحلين

استقر النادي الأهلي على ملف الراحلين خلال اجتماع عقدته لجنة التخطيط برئاسة محمود الخطيب رئيس النادي بناءً على التقرير الذي قدمه الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني.

واستقر الأهلي على الإطاحة بعدة لاعبين هم محمد نجيب وأحمد علاء وباسم علي وأحمد حمودي وإسلام محارب وأحمد الشيخ ومحمد شريف وعمرو جمال.

الزمالك يفتح ملف المعارين

فتح خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك ملف اللاعبين المعارين بعد جلسته مع مرتضى منصور رئيس النادي.

وطلب جلال مهلة لتقييم مستوى اللاعبين المعارين وهم الإيفواري رزاق سيسيه وأحمد داودا وأحمد كابوريا ومصطفى محمد وإسلام جمال وباسم مرسي وشيكابالا ومحمد أشرف روقة وعماد فتحي والنيجيري معروف يوسف وأحمد أبو الفتوح ومحمود عبد العاطي دونجا.

ويسعى الزمالك لإعادة سيسيه لتأمين بديل للاعب محمود عبد المنعم كهربا الذي يرغب في الرحيل لنادي الاتحاد السعودي، كما يفكر جلال بعودة أبو الفتوح ودونجا في الموسم المقبل.

طنطا يفاوض الحضري.. وإنبي يطلب مهاجمًا سوبر

دخل نادي طنطا في مفاوضات مع عصام الحضري حارس مرمى النجوم بجانب صلاح أمين مهاجم النجوم أيضًا لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وطلب نادي إنبي مهاجمًا سوبر في الموسم المقبل بناءً على رؤية علي ماهر المدير الفني للفريق البترولي.

المصري يطلب 30 مليون جنيه لبيع عيسى

طلب النادي المصري الحصول على مبلغ 30 مليون جنيه لبيع إسلام عيسى صانع الألعاب في الموسم المقبل.

وأبدى مسؤولو المصري ترحيبهم برحيل إسلام عيسى في ظل موافقة إيهاب جلال المدير الفني على رحيله وتأكيده امتلاك البدائل.