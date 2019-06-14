النادي الأهلي المصري يحدد الراحلين ويجمد صفقة لاعب المصري.. ويقترب من ثنائي وادي دجلة

حسم الجهاز الفني بالنادي الأهلي المصري، بالاتفاق مع لجنة التخطيط، ملف الراحلين عن الفريق في الموسم المقبل.

وأكد مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“، أنه تقرر الموافقة على رحيل كل من أحمد الشيخ وإسلام محارب وعمرو جمال وأحمد حمودي وجونيور أجايي ومحمد نجيب، بالإضافة إلى حسين السيد الظهير الأيسر العائد من الإعارة لنادي الاتفاق السعودي.

وأضاف المصدر، أن هناك بعض اللاعبين ستتم إعارتهم في حين سيتم بيع البعض نهائيًا في الفترة المقبلة، بينما لن يتم التجديد لمحمد نجيب الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وفي نفس الوقت قررت لجنة التخطيط بالنادي عودة عمار حمدي صانع الألعاب المعار للاتحاد السكندري بعد تألقه مع زعيم الثغر خلال الفترة الماضية.

وفي سياق متصل قرر مسؤولو الأهلي تجميد المفاوضات مع النادي المصري لضم إسلام عيسى صانع ألعاب الفريق البورسعيدي في الفترة الحالية بعد وجود انقسامات داخل النادي بشأن الصفقة.

إلى ذلك أكد مصدر داخل الأهلي أن مسؤولي النادي فتحوا خطًا من الاتصالات مع إدارة وادي دجلة من أجل الحصول على خدمات ثنائي الفريق محمد عبدالعاطي ومحمد هلال.

وقدّم مسؤولو التعاقدات بالنادي الأهلي، عرضًا لإدارة دجلة يقضي بالحصول على خدمات عبدالعاطي وهلال مقابل انتقال هشام محمد بصفة نهائية ومحمد شريف على سبيل الإعارة إلى صفوف الفريق الدجلاوي بخلاف مبلغ 10 ملايين جنيه يحصل عليها دجلة مع وضع نسبة 15% في حالة احتراف اللاعبين في الخارج.

ولقي العرض قبول إدارة وادي دجلة، خاصة في ظل تمسك الثنائي محمد هلال ومحمد عبدالعاطي بالانتقال للقلعة الحمراء.

ويبقى القرار النهائي في يد تاكيس جوناس المدير الفني للفريق الدجلاوي والذي إذا ما وافق فسوف يتم الإعلان عن الصفقة.

وكان مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي قد طلب التعاقد مع لاعب وسط مدافع ومهاجم ورشحت لجنة التخطيط ثنائي وادي دجلة والذي أبدى المدرب الأوروغواياني موافقته على ضمهما.