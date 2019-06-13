تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام تنزانيا

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر عن تشكيل الفراعنة لمواجهة تنزانيا في المباراة الودية المقرر لها اليوم الخميس.
ويلعب منتخب مصر أمام تنزانيا في أول مبارياته الودية استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية 2019.
وسيخوض منتخب مصر لقاء وديًا آخر مع غينيا يوم الأحد المقبل، في إطار إنهاء الاستعدادات قبل انطلاقها.
وفيما يلي تشكيل منتخب مصر
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف.
خط الوسط: نبيل دونجا، طارق حامد، عبد الله السعيد، وليد سليمان، عمرو وردة.
خط الهجوم: أحمد علي.