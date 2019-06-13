مرتضى منصور يوجه انتقادات لمحمد صلاح نجم منتخب مصر (فيديو)

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، انتقادات لمحمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، واصفًا الأخبار التي تكتب عنه أخيرًا بالسلبية.

وأبدى رئيس نادي الزمالك غضبه من حصول محمد صلاح على راحة، في الوقت الذي يتدرب فيه زملاؤه في معسكر منتخب مصر استعدادًا لأمم أفريقيا.

وأشار إلى أن طارق حامد كان ينزف دمًا في نهائي الكونفدرالية الأفريقية، ورغم ذلك انضم لمنتخب مصر في موعده.

وطالب منصور، لاعب ليفربول، بالعودة لما كان عليه سابقًا.

وانتقد مرتضى منصور، ما كتبه لاعب ليفربول عن عدم احترافية مَن توافدوا إلى منزله بنجريج لالتقاط صور تذكارية معه؛ ما تسبب في منعه من أداء صلاة العيد.

وأشار رئيس نادي الزمالك إلى أنه يحب محمد صلاح، لكنه يتمنى أن يعود لسلوكياته القديمة.