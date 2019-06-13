موعد مباراة مصر ضد تنزانيا والقنوات الناقلة

قال النيجيري إيمانويل أمونيكي مدرب تنزانيا إنه لا يعترف بوجود مستحيل في كرة القدم، مؤكدًا أنه لن يشارك في كأس الأمم الافريقية في مصر من أجل الظهور المشرف رغم وقوعه في مجموعة صعبة تضم الجزائر والسنغال.

ووصلت تنزانيا إلى مصر يوم الأحد الماضي، قبل أي فريق آخر، استعدادًا للنهائيات التي تنطلق يوم 21 من الشهر الجاري وستخوض مباراة ودية مع مصر اليوم الخميس.

وقال أمونيكي، لاعب الزمالك وبرشلونة السابق والفائز بكأس الأمم مع نيجيريا في 1994، للصحفيين ”نعرف أن مجموعتنا صعبة وتضم اثنين من المرشحين للقب (السنغال والجزائر) بجانب كينيا، لكن هذا لا يعني الاستسلام“.

وأضاف ”كرة القدم لا تعرف المستحيل، وسنعمل على اجتياز دور المجموعات، وهذا إنجاز لتنزانيا. لم نحضر إلى مصر للتنزه، بل نريد الظهور بشكل مميز“.

وشاركت تنزانيا في كأس الأمم الأفريقية مرة واحدة عام 1980 وخرجت من الدور الأول.

موعد مباراة مصر وتنزانيا الودية والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة مصر وتنزانيا الودية في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتنقل على قناتي تايم سبورتس وأون سبورتس.