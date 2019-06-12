محمد صلاح ينضم لتشكيلة مصر استعدادًا لكأس الأمم بعد جدل حول فترة الراحة

انضم محمد صلاح، الفائز مع ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا، لتشكيلة منتخب مصر استعدادًا لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم هذا الشهر لينهي الجدل حول حصوله على فترة من الراحة.

وبدأت مصر معسكرًا الأسبوع الماضي استعدادًا لاستضافة كأس الأمم، التي تنطلق يوم 21 يونيو حزيران الجاري، لكن صلاح لم ينضم للتشكيلة في ظل حصوله على فترة من الراحة بعد الفوز بلقب دوري الأبطال مطلع الشهر الجاري.

وأثار غياب صلاح جدلًا في وسائل الإعلام المحلية بين مؤيد لحصوله على الراحة ومعارض لبدء استعدادات المنتخب الوطني لكأس الأمم دون نجمه وهدافه الأشهر.

ونشر الاتحاد المصري صورة لوصول صلاح إلى معسكر المنتخب صباح اليوم الأربعاء، وكتب: ”بانضمام صلاح تكتمل قائمة 23 لاعبًا الذين سيخوضون البطولة“.

صلاح ينضم إلى معسكر المنتخب انضم صباح اليوم إلى معسكر المنتخب الوطني محمد صلاح نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي استعدادا لخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية التي تنظمها مصر بدءا من 21 يونيو الحالي. وبانضمام صلاح تكتمل قائمة الـ 23 لاعباً الذين سيخوضون البطولة. pic.twitter.com/7EQ32asGIz — EFA.eg (@EFA) June 12, 2019

وتعلق الجماهير المصرية آمالًا عريضة على صلاح لتكرار تألقه في الدوري الإنجليزي، حيث نال لقب هداف المسابقة في آخر موسمين، وقيادة المنتخب لحصد اللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخه بعدما خسر نهائي النسخة الماضية منذ عامين وتوج بآخر ألقابه في 2010.

وكان المكسيكي خافيير أجيري مدرب مصر قد أعلن التشكيلة النهائية يوم الثلاثاء بقيادة صلاح، بعد استبعاد الثنائي أحمد أبو الفتوح والحارس محمد أبو جبل.

وتلعب مصر وديًا مع تنزانيا على إستاد برج العرب في الإسكندرية، غدًا الخميس، في مباراة من المنتظر أن يغيب عنها صلاح، ثم تواجه غينيا بعدها بثلاثة أيام.

وتلعب مصر في المجموعة الأولى في كأس الأمم إلى جانب الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي وأوغندا.