وكيل أعماله: هيدرسفيلد يصر على عودة رمضان صبحي.. ونواجه صعوبات في بقائه بالنادي الأهلي المصري (فيديو)

يواجه النادي الأهلي المصري، صعوبة كبيرة في إنهاء صفقة التعاقد مع رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال نادر شوقي، وكيل أعمال اللاعب، في تصريحات تلفزيونية، يوم الأربعاء: ”الأهلي بدأ منذ يومين مفاوضات مع هيدرسفيلد للتعاقد مع رمضان بشكل نهائي، لكن هناك صعوبة في نجاح الصفقة لصالح القلعة الحمراء“.

وأَضاف شوقي: ”رمضان يرغب في الاستمرار مع الأهلي الموسم المقبل للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لكن إدارة هيدرسفيلد تعرقل الصفقة وطلبت منه العودة للفريق يوم الـ2 من يوليو المقبل لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، باعتقادي أن فرصه في التواجد مع الأهلي تتراجع يوميًّا“.

وتابع: ”الأهلي لن ينجح في إنهاء صفقة صبحي لسببين، الأول المطالب المالية الكبيرة لنادي هيدرسفيلد لبيع اللاعب بشكل نهائي، وثانيًا للتغييرات الإدارية في النادي الإنجليزي“.

وشدد: ”عودة رمضان صبحي للأهلي سيكلف النادي مبالغ كبيرة جدًّا، مهمتي هي محاولة تسهيل الأمر بالتأكيد، لكن القرار النهائي سيكون لهيدرسفيلد“.

وأتم، بأن الأمر كان أسهل كثيرًا منذ شهرين، لكن تأخر الأهلي في حسم الصفقة جعلها أصعب وتحتاج لجهد أكبر.

يذكر أن رمضان انضم للنادي الأهلي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادمًا من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، وكان ذلك في يناير الماضي.. وتنتهي في الـ 1 من يوليو المقبل.