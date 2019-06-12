أمير مرتضى منصور: كنا نعلم برحيل جروس منذ 3 أشهر.. والزمالك سيشارك في البطولة العربية (فيديو)

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بنادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت عن وجود خلافات بينه وبين مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، بشأن ملف المدرب الجديد للفريق.

وقال أمير مرتضى في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء: ”ليست من مهام عملي اختيار المدير الفني الجديد للزمالك، لذا لم يحدث أي خلاف بيني وبين مرتضى بخصوص رحيل خالد جلال عن تدريب الفريق والتعاقد مع مدرب أجنبي“.

وأضاف: ”أقدم كل الدعم لخالد جلال خاصة أن الفريق مقبل على عدد من المباريات المصيرية خلال الفترة المقبلة، ونرغب في التركيز من أجل الفوز ببطولة الدوري، خاصة أن المدرب الأجنبي سيحتاج الكثير من الوقت للوقوف على قدرات اللاعبين، والأصلح للفريق في الفترة الحالية هو المدرب المصري حتى ينتهي الموسم وبعدها يتم البحث عن مدرب أجنبي“.

وأردف: ”كنا نعلم أن جروس وقع مع فريق آخر غير الزمالك قبل 3 أشهر، وسيبدأ معه فترة الإعداد، لذلك كان من الصعب استمراره مع الفريق“.

وأوضح: ”من قبل انتهاء تعاقد جروس والتفاوض معه للتجديد، علمنا أنه تلقى عرضًا مغريًا وبمقابل مادي أكبر مما يتقاضاه في الزمالك، لقد رغب المدرب السويسري التواجد في مصر لمدة سنة ليرفع سعره حتى يعود مجددًا إلى الخليج، كل المدربين واللاعبين يفكرون بهذه الطريقة“.

واستطرد: ”لذا كان القرار بتعيين مدرب مصري لأنه من الصعب جدًّا فنيًّا وليس ماديًّا أن نتعاقد مع مدرب أجنبي لم يسبق له العمل في مصر قبل المباريات الأخيرة في الدوري والكأس، لذا كان الأصلح التعاقد مع مدرب مصري ونتمنى لخالد جلال التوفيق“.

البطولة العربية

وبسؤاله عن المشاركة في البطولة العربية، قال أمير: ”اتحاد الكرة لا يوجد لديه أي قانون أو لائحة تمنع الزمالك من المشاركة في أي بطولة، لذلك سنشارك في كل البطولات المقررة الموسم المقبل بما في ذلك البطولة العربية“.

وعن عرض نادي الهلال السعودي لضم فرجاني ساسي، أشار: ”لا توجد أي عروض رسمية لضم لاعب الوسط التونسي، عقده مع الزمالك مستمر لمدة موسمين ولا توجد أي نية لرحيله عن النادي، أما شيكابالا فلو كان هناك رغبة من نادي المقاصة للتعاقد معه سندرس الموقف ونتخذ القرار الذي يصب في مصلحة اللاعب والنادي“.