البرتغالي بيدرو إيمانويل مرشحًا لتدريب الزمالك

دخل المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق التعاون السعودي ضمن اهتمامات مسؤولي نادي الزمالك لتدريب الفريق الأبيض، بعدما أعلن رحيله عن النادي السعودي في الفترة الحالية.

وأكد مصدر بمجلس إدارة الزمالك، في تصريح خاص، أنه تم عرض المدير الفني البرتغالي على مسؤولي النادي في الفترة الأخيرة؛ لمعرفة إمكانية التعاقد معه في الفترة المقبلة لتولي تدريب الفريق، في ظل وجود مطالب بالتعاقد مع مدرب أجنبي.

وأكد المصدر أن الزمالك استقر على التعاقد مع مدرب أجنبي في بداية الموسم المقبل، وهناك ترحيب في الإدارة بفكرة التعاقد مع بيدرو، ولكن سيكون المقابل المادي عاملًا ضروريًا في حسم المفاوضات معه، خاصة وأن خزينة النادي لن تتحمل راتبًا كبيرًا مثلما كان يحدث مع جروس .

وكانت الفترة الماضية قد شهدت دخول الزمالك في مفاوضات مع اليوناني تاكيس ليمونيس المدير الفني السابق لفريق أولمبياكوس اليوناني، وفقًا لتقارير إيطالية كشفت عن مفاوضات بين النادي الأبيض والمدرب اليوناني.

وفي سياق آخر، طالب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، مجلس إدارة القلعة البيضاء بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

ويحق لجروس الحصول على قيمة مكافأة الكونفدرالية الإفريقية، التي توّج بها الفريق الأبيض قبل رحيله عن الفريق وطالب بالحصول عليها في الفترة الحالية.

وفوض المدير الفني وكيل أعماله محمد حبشي بالحديث مع إدارة النادي الأبيض للحصول على المستحقات المتأخرة في الفترة الحالية.