جدل حول صورة أمينة خليل مع محمد صلاح في الجونة

نشرت الفنانة المصرية أمينة خليل، صورة رفقة لاعب ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، أثناء تواجدهما في منتجع الجونة بمحافظة البحر الأحمر المصرية، إذ يقضي اللاعب إجازة.

وسيدخل صلاح معسكر منتخب مصر خلال ساعات ـ بحسب مدير منتخب مصر ـ استعدادًا لانطلاق كأس الأمم الإفريقية.

View this post on Instagram كان شرف ليا ⚽️♥️ A post shared by Amina Khalil (@aminakhalilofficial) on Jun 10, 2019 at 3:45pm PDT

وأثارت صورة صلاح مع أمينة خليل جدلًا في مصر، خاصة أنها جاءت بعد أيام من أزمة أثارها اللاعب؛ بسبب تجمهر أعداد من المصريين أمام منزله واصفًا الأمر بعدم احترام للخصوصية، بخلاف تواجد جميع لاعبي منتخب مصر في معسكر الإعداد الخاص بأمم إفريقيا ما عدا لاعب ليفربول.

وغرد حساب يدعى عابر سبيل ”تخيل يا مؤمن أن الصورة العادية دي اتسببت في مهاترات تويترية عن الأخلاق والدين والوطنية. الغريب أن أغلب اللي شتموا #محمد_صلاح لأنه اتصور مع ”ممثلة تلات تربع جسمها عريان“ اكونتاتهم مليانه شتايم وشوية نصوص دينية لزوم الشغل .. هوس جنسي تقفيل بما لا يخالف شرع الله“.

وغردت أمينة خليل تعليقًا على صورتها مع محمد صلاح ”كان شرف لي“.

وغرد حساب آخر :“صلاح عنده بطولة كمان 9 أيام ورايح الجونه ولعيبه المنتخب بيدربوا ومقفول عليهم المعسكر ومحدش يقول اجازه وانو كان عنده نهائي دوري الأبطال لان فان دايك لسه لاعب نص نهائي ونهائي مع هولندا وانا مبقلش كده علشان انتقاد انا نفسي ناخد البطولة وصلاح يكون هدفها كمان“.

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محمد صلاح عنده بطولة كمان 9 أيام وعمال يتسرمح شرق وغرب

لعيبة المنتخب بيدربوا ومقفول عليهم المعسكر

وهو محدش يقدر يكلمه لا اتحاد الكرة ولا الجهاز الفني #امينه_خليل pic.twitter.com/veGN1DQUUq — ???? ﮼شحاته،لبيب ???? (@shehata_labib) June 11, 2019

وعلّق شحاته لبيب ”محمد صلاح عنده بطولة كمان 9 أيام وعمال يتسرمح شرق وغرب. لعيبة المنتخب بيدربوا ومقفول عليهم المعسكر وهو محدش يقدر يكلمه لا اتحاد الكرة ولا الجهاز الفني ”.

وغرد حساب يدعى جنون الكرة :“في الوقت إلي محمد صلاح بيتصور مع أمينة خليل في الجونة. اتحاد الكرة يرفض استمرار الدورة عشان التركيز بتاع المنتخب“.

وغرد إيهاب عمر ”اننا لا اعرف مين امنية خليل ولا بتعمل ايه اصلا بس انا شايف ان صورة محمد صلاح مع اي حد امر طبيعي ده نجم عالمي و بيتصور مع ناس كثير في اي مكان …راعوا ان الرجل عنده زوجة و خفوا شوية و مش شرط تزهقوه عشان تحفلو علي أمينة خليل“.