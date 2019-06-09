أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. تفاصيل جلسة حسم أزمة الدوري المصري.. والأحمر يرفض صفقة لاسارتي

تصدرت أزمة مواعيد مباريات الدوري المصري المشهد بعد يوم عاصف حافل بالاجتماعات داخل اتحاد الكرة، وبعد تدخل وزير الرياضة، الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة؛ لإنهاء الصدام بعد إعلان القلعة الحمراء تصعيد الأزمة دوليًا.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز يوم الأحد.

تفاصيل أزمة حسم الدوري

تصدرت أزمة حسم الدوري المصري المشهد بعد أن عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة اجتماعاً مع محمود الخطيب، رئيس الأهلي وحضره هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة الذي اجتمع في اتحاد الكرة مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وأعلن أبوريدة أنه تقرر تأجيل بيان اتحاد الكرة بخصوص أزمة مواعيد الدوري لمدة 24 ساعة، كما أكد أن الدوري لن يتم إلغاؤه هذا الموسم.

واستقر اتحاد الكرة على استكمال الدوري بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة بين 21 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، وتعهد أبوريدة في جلسته مع الوزير والخطيب بحل أزمة قيد الأندية المشاركة بالبطولات الأفريقية بمدها لمدة أسبوع آخر، بجانب إنهاء البطولة في نهاية شهر يوليو المقبل.

الأهلي يرفض صفقة لاسارتي

رفض النادي الأهلي التعاقد مع اللاعب الأوروغواياني جاستون سيرينهو جناح فريق صن داونز الجنوب أفريقي، الذي رشحه مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

وعقدت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اجتماعاً بقيادة محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء؛ لمناقشة تقرير لاسارتي وترشيحاته وتحفظت على فكرة استقدام سيرينهو في ظل فشل أغلب اللاعبين القادمين من أمريكا اللاتينية عدا البرازيلي ماركوس كينو نجم بيراميدز.

وخضع الحارس شريف إكرامي لعملية جراحية في ألمانيا لإزالة جزء زائد من غضروف الركبة استغلالًا لفترة الإجازة الحالية.

ثلاثي الزمالك مطلوب في الكويت

تلقى ثلاثي الزمالك أحمد موسى كابوريا والإيفواري رزاق سيسيه والنيجيري معروف يوسف لاعبي الفريق الأبيض عروضًا للرحيل إلى الدوري الكويتي.

ودخل نادي الكويت الكويتي في مفاوضات مع معروف يوسف؛ لضمه كما تلقى سيسيه عرضًا من العربي الكويتي وأيضًا كابوريا عن طريق أحد الوكلاء.

وجدد مرتضى منصور، رئيس الزمالك، رفضه لفكرة عودة السويسري كريستيان غروس، المدير الفني للفريق الأبيض الذي انتهى عقده مع القلعة البيضاء.

منتخب مصر لا يعلم شيئًا عن صلاح

أكد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر، أنه لا يعلم شيئًا عن موعد عودة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من الإجازة وانتظامه في المعسكر.

وأعلن لهيطة انضمام اللاعب محمد النني، نجم وسط آرسنال الإنجليزي للمعسكر؛ استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية، كما أكد حضور 30 ألف مشجع في وديتي تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الجاري استعدادًا لكأس الأمم.

إنبي يفاوض مطاريد بيراميدز.. والمقاصة يتعاقد مع ميدو

دخل نادي إنبي في مفاوضات مع بعض مطاريد نادي بيراميدز، وعلى رأسهم الرباعي الحارس المهدي سليمان ومهند لاشين ومحمد رزق وشريف دابو، بجانب لاعبي بتروجيت أحمد عفيفي وأحمد عبد.

وأعلن السوري عمرو الميداني لاعب بيراميدز رحيله إلى نادي الكويت الكويتي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق.

وتعاقد نادي مصر المقاصة مع أحمد حسام ”ميدو“ المدير الفني السابق لفريق الوحدة السعودي، وسيعلن جميع تفاصيل التعاقد الإثنين في مؤتمر صحفي.