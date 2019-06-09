انفراجة في أزمة اتحاد الكرة المصري والنادي الأهلي بعد عرض وزير الرياضة

تدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري؛ من أجل وضع حلول للأزمة الدائرة بين الأهلي والاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي أن الوزير طلب عقد اجتماع مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعدما طالبه بتهدئة الأجواء قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تحتضنها مصر في الفترة ما بين يوم 21 من الشهر الجاري حتى يوم 19 من الشهر المقبل.

وقال المصدر لـ“إرم نيوز“، إن الوزير أكد للخطيب أن هناك عددًا من المقترحات ربما ستمثل طوق النجاة للخروج من الأزمة الدائرة.

وأضاف المصدر أن الوزير قد أعد اقتراحًا يقضي بفتح القيد بصورة استثنائية للأندية المشاركة في البطولات الأفريقية والعربية وهي: الأهلي والزمالك وبيراميدز والمصري والإسماعيلي والاتحاد، بجانب ضمان تطبيق تقنية الفار فيما تبقى من مباريات الدوري هذا الموسم، مع تطبيقه بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل.

وطلب وزير الشباب والرياضة من محمود الخطيب رئيس النادي، عقد جلسة مع هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم؛ من أجل تصفية الأجواء ووضع حد للخلافات الدائرة.

ومن المقرر أن يخرج الطرفان بحلول ترضي الجميع دون المساس بحقوق النادي الأهلي، على أن تعلن نتائج تلك الجلسة عقب قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الأهلي قد أصدر بيانًا أكد فيه لجوءه إلى المحكمة الرياضية الدولية والفيفا ضد الاتحاد المصري لكرة القدم؛ بسبب مخالفات الأخير في إدارة مسابقة الدوري العام، حسب تعبير النادي الأهلي.