رسميًا.. أحمد حسام ميدو مديرًا فنيًا للمقاصة

أعلن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة برئاسة محمد عبدالسلام، عن التعاقد مع أحمد حسام ”ميدو”، لتولي منصب المدير الفني لفريق الكرة؛ للموسم الجديد.

واعتمد مجلس إدارة المقاصة التعاقد رسميًا، خلال اجتماعه الذي عُقد ظهر اليوم الأحد، في مقر الشركة تفاصيل التعاقد مع أحمد حسام ”ميدو“، وتم الاتفاق على اختيار أفراد الجهاز المعاون له.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة المقاصة، برئاسة محمد عبدالسلام، مؤتمرًا صحفيًا، الساعة 11:00 صباح غد الإثنين، وبحضور ميدو وجهازه المعاون لإعلان تفاصيل التعاقد والاستعدادات للموسم الجديد.

وسيكون التعاقد مع المدير الفني الأسبق للزمالك والوحدة السعودي لمدة موسم واحد بعد الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بالتعاقد.

ومن المقرر أن يتولى عادل مصطفى، نجم الأهلي السابق منصب المدرب العام في جهاز مصر المقاصة الجديد بقيادة أحمد حسام ميدو.