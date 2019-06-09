نادي الزمالك يرفض مقترح الجبلاية الجديد لاستكمال الدوري المصري ويفاوض ظهير سموحة

أعلن مسؤولو الزمالك رفضهم فكرة استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز دون اللاعبين الدوليين، بعد اقتراح مسؤولي اتحاد الكرة بعودة جنّش للفريق في الفترة الحالية وخروجه من معسكر المنتخب على أن يخوض الفريق الأبيض مبارياته المتبقية في الدوري دون باقي الدوليين.

وكان اتحاد الكرة قد أجرى اتصالات بمسؤولي الزمالك لاستكمال مسابقة الدور العام دون الدوليين، على أن ينتهي الدوري قبل كأس أمم أفريقيا 2019، على أن يتم السماح لجنش بالخروج من معسكر المنتخب والمشاركة مع الزمالك في مباريات الجونة والإسماعيلي والأهلي، ويتم استدعاء عمر صلاح من أوزباكستان حيث يتواجد مع المنتخب الأولمبي في حراسة المرمى.

وأكد مصدر بالجهاز الفني للزمالك أن النادي يرفض فكرة استكمال الدوري دون الدوليين خاصة وأن ثنائي الدفاع محمود علاء ومحمود الونش في المنتخب الأول ومحمد عبدالسلام في المنتخب الأولمبي، بخلاف طارق حامد مع المنتخب الأول وفرجاني ساسي مع منتخب تونس، فضلًا عن انضمام خالد بوطيب لمنتخب المغرب.

وأخطر الجهاز الفني اللاعبين بالعودة للتدريبات يوم الأحد المقبل بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق بعد مباراة حرس الحدود الأخيرة بالدوري والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

في سياق متصل، بدأ مسؤولو نادي الزمالك المصري مفاوضاتهم مع أحمد صبحي الظهير الأيمن لسموحة، للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية، في ظل رغبة مسؤولي النادي الأبيض في تدعيم مركز الظهير الأيمن في الموسم المقبل.

وتلقى اللاعب اتصالات في الآونة الأخيرة من بعض مسؤولي النادي الأبيض لمعرفة رأيه بشأن الانتقال للزمالك ورحب اللاعب بالأمر وطلب التفاوض مع مسؤولي سموحة في ظل ارتباطه بعقد مع النادي السكندري بعدما انضمامه له في يناير الماضي قادمًا من بتروجت.

ويأتي التفكير في التعاقد مع أحمد صبحي في ظل إمكانية رحيل حمدي النقاز للاحتراف وعدم تواجد أي لاعب بديل مع حازم إمام الذي ابتعد عن المباريات لفترة بسبب الإصابة.