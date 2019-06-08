أخبار الأهلي وبيراميدز.. الأحمر يتراجع عن الانسحاب والأبيض يرفض الصفقة الجزائرية

اشتعلت أزمة مواعيد مباريات الدوري المصري لكرة القدم بين النادي الأهلي واتحاد الكرة، بعدما أعلن مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب تصعيد اعتراضاته على مواعيد الدوري وعدم تكافؤ الفرص في البطولة من خلال الشكاوى للجنة التظلمات باتحاد الكرة ثم مركز التسوية والتحكيم الرياضي ثم الاتحاد الدولي ”فيفا“ ثم المحكمة الرياضية الدولية.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأندية المصرية الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم 8 يونيو 2019:

الأهلي يتراجع عن الانسحاب ويصعد أزمة الدوري

تراجع مجلس إدارة النادي الأهلي عن الانسحاب من الدوري المصري لكرة القدم بعد مناقشات واسعة من جانب محمود الخطيب، رئيس النادي ومجلس إدارته.

وأعلن المجلس في بيان رسمي، تصعيده أزمة الدوري لجميع الجهات التي يكفلها قانون الرياضة المصري بداية من لجنة التظلمات باتحاد الكرة وحتى المحكمة الرياضية الدولية.

وأكد المجلس في بيانه مطالبته اتحاد الكرة بحسم 4 ملفات مهمة على رأسها تحديد موعد تطبيق تقنية الفيديو، بجانب تحديد طريقة احترافية لإدارة المسابقات المحلية، وإعداد لائحة متكاملة ببنود واضحة بجانب فتح باب القيد المحلي في وقت مناسب ومتزامن مع القيد الأفريقي.

الزمالك يرفض الصفقة الجزائرية

رفض نادي الزمالك فكرة التعاقد مع هداف الدوري الجزائري، زكريا نعيجي، مهاجم فريق بارادو، لمغالاة ناديه في المطالب المالية بجانب ارتفاع الراتب السنوي للاعب.

واستقر الزمالك على عودة الكونغولي كابونغو كاسونغو، مهاجم الفريق بعد نهاية إعارته من نادي الوحدة السعودي مع السماح برحيل المغربي حميد أحداد لتدعيم الجانب الهجومي.

وهرب الحارس الصاعد محمد عزالدين، صاحب الـ16 عامًا إلى نادي ليغانيس الإسباني دون إذن النادي.

المصري يفتح المزاد على إسلام عيسى

فتح النادي المصري المزاد على إسلام عيسى جناح أيسر الفريق بعد اهتمام عدة أندية بضمه في الموسم الجديد.

واستقر المصري على المطالبة بأقصى سعر ممكن لبيع إسلام عيسى، في الموسم الجديد؛ لتمويل صفقات الفريق بعد موافقة إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

بيراميدز يتفق على توأمة مع أياكس

اتفق نادي بيراميدز على توأمة مع فريق أياكس الهولندي من خلال بروتوكول تعاون وقّعه حسام البدري، رئيس النادي مع النجم الهولندي إدوين فان دير سار المدير الرياضي لأياكس.

وتشمل بنود الاتفاقية عدة معسكرات في هولندا بجانب محاولات الاتفاق على مباراة ودية بين الفريقين.

اتحاد الكرة يرفض الرد على الأهلي

رفض الاتحاد المصري لكرة القدم الرد على النادي الأهلي وبياناته التي أصدرها في الساعات الماضية.

وأكد مصدر باتحاد الكرة لشبكة ”إرم نيوز“ أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن مواعيد باقي مباريات الموسم الحالي في الدوري وكأس مصر، ولن يتم الرد على الأهلي مع الترحيب بتصعيد الأزمة من جانب القلعة الحمراء.

وحرص الدكتور أشرف صبحين وزير الرياضة على حضور مران منتخب مصر مساء السبت؛ لتدعيم الفريق قبل أمم أفريقيا.