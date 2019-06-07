أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز ومنتخب مصر

دخل منتخب مصر أجواء التركيز استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها بلاده بداية من يوم 21 يونيو الجاري من خلال المعسكر المغلق الذي يقيمه المنتخب في برج العرب بالإسكندرية ويشهد وديتين ضد تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 يونيو الجاري.

وتستعرض شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة 7 يونيو 2019 وأهم أخبار معسكر منتخب مصر:

طلبات صلاح أزمة معسكر الفراعنة

أصبحت طلبات اللاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي تمثل أزمة في معسكر الفراعنة بمنطقة برج العرب بالإسكندرية.

وأجرى صلاح اتصالًا بإيهاب لهيطة مدير منتخب مصر من أجل ترتيب بعض الأمور الخاصة بوصوله لمعسكر منتخب الفراعنة، وطالب باحترام حقوقه التسويقية ومراجعة الأمور الخاصة بهذا الشأن مع مدير أعماله رامي عباس كي لا تتكرر الأزمة التي نشبت من قبل أثناء المشاركة ببطولة كأس العالم الأخيرة.

إصابة جنش.. وقرار أجيري

خاض منتخب مصر مرانه الثاني باستاد برج العرب بحضور 23 لاعبًا وغاب الثنائي محمد صلاح ومحمد النني لاعب وسط آرسنال الإنجليزي بعد قرار الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري بمنحهما راحة إضافية قبل الانضمام للمعسكر.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر إصابة محمود عبدالرحيم جنش حارس الزمالك بكدمة قوية وعودته للتدريبات الجماعية غدًا السبت بعد أن خضع لتدريبات علاجية.

من جانبه، اتخذ أجيري قرارًا بعدم مغادرة أي لاعب معسكر الفريق في برج العرب لأي سبب بعد أن فوجئ ببعض اللاعبين يطلبون مغادرة المعسكر للتواجد مع أسرهم في الساحل الشمالي.

الأبيض يعطل صفقات الأحمر

يحاول مسؤولو الزمالك تعطيل بعض الصفقات التي يسعى النادي الأهلي لإبرامها في الموسم الجديد.

ودخل الزمالك في اتصالات مع محمود متولي مدافع الإسماعيلي وطاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب وعلي فوزي ظهير أيمن إنبي من أجل تعطيل الصفقات الثلاث خاصة أن الأهلي فتح خطوطًا من المفاوضات لضم الثلاثي بقوة.

وتلقى محمود علاء مدافع الزمالك عرضًا من نادي جينت البلجيكي لضمه في الموسم المقبل ولكن اللاعب ينتظر لنهاية بطولة أمم أفريقيا لاتخاذ قرار الرحيل عن الفريق.

الأهلي يرفض رحيل معلول وهاني

رفض النادي الأهلي رحيل الثنائي التونسي علي معلول الظهير الأيسر ومحمد هاني الظهير الأيمن في الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة لشبكة ”إرم نيوز“ أن هاني تلقى عرضًا من جانب نادي آيك أثينا اليوناني لضمه في الموسم الجديد على سبيل الإعارة بنية البيع النهائي.

وأضاف أن معلول تلقى اتصالات شفوية من جانب أحد الأندية السعودية ولكنها لا ترق للعرض الرسمي موضحًا أن الأهلي لن يفرط في خدمات الثنائي خلال الموسم المقبل.

موسيس يرحل عن الحرس.. والإسماعيلي يفاوض فوتا

طلب النيجيري إيدو موسيس مهاجم حرس الحدود الرحيل عن فريقه بعد تلقيه عرضًا من الدوري البلجيكي وهو ما نال موافقة مبدئية من جانب إدارة الحرس.

ودخل مسؤولو الإسماعيلي في مفاوضات للتعاقد مع المدرب الهولندي الأسبق مارك فوتا لقيادة الفريق الأصفر خلفاً للمدرب البلجيكي سيدومير يانيفسكي الذي رحل عن منصبه.

بيراميدز يدرس عودة المعارين

تدرس إدارة نادي بيراميدز عودة الثنائي المعار أحمد توفيق الذي انضم لنادي الاتحاد السكندري وأيضًا شريف دابو المعار لنادي الجونة.

وأبدى حسام البدري رئيس النادي رغبته في عودة الثنائي لإجادتهما في عدة مراكز ستساعد الفريق.