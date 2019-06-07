النادي الأهلي المصري يقترب من حسم صفقة مهاجم المقاولون العرب

اقترب النادي الأهلي المصري من حسم صفقة انضمام طاهر محمد طاهر، لاعب المقاولون العرب، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“، أن مسؤولي القلعة الحمراء اجتمعوا منذ أيام باللاعب والذي وقع على عقود انضمامه للفريق، بعدما اتفق مع مسؤولي التعاقدات على معاملته كلاعب في الفئة الأولى.

وتواصل مسؤولو الأهلي، مع إدارة المقاولون العرب والذين لم يمانعوا رحيل المهاجم، ولكنهم طلبوا أن تتضمن الصفقة مبادلة لاعبين يحددهم الجهاز الفني لذئاب الجبل.

وكان عماد النحاس قد طلب في وقت سابق عودة باسم علي ظهير أيمن المارد الأحمر، بخلاف انتقال لاعب آخر، والحصول على 25 مليون جنيه من أجل الموافقة على الصفقة.

ويحاول مسؤولو الأهلي، التوصل إلى اتفاق مع إدارة ذئاب الجبل، لتخفيض القيمة المالية المطلوبة، من أجل الاستغناء عن طاهر.