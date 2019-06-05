التفاوض مع كهربا وتقارير رحيل غوميز أبرز أخبار الأندية السعودية

كشف التونسي الدولي علي معلول، ظهير أيسر الأهلي المصري عدم تلقيه عرضًا من الأهلي السعودي للانتقال لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال محمد جمال العاصي، وكيل أعمال معلول، إن إدارة أهلي جدة لم تتواصل معه بخصوص اللاعب ولم تقدم أي عرض للأهلي، مؤكدًا أن معلول أبلغه بأنه لم يتلقَ أي اتصالات من قبل مسؤولي النادي السعودي.

وأضاف العاصي لـ“إرم نيوز“ أن معلول أبلغه أنه سعيد ويشعر بالاستقرار في صفوف النادي الأهلي، ولا يفكر في الرحيل عنه في الوقت الحالي، خاصة أنه مصمم على تحقيق لقب دوري أبطال أفريقيا مع الفريق الموسم المقبل، لتعويض إخفاق المواسم الماضية في البطولة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه تقارير صحفية سعودية إلى أن الأهلي يرغب في ضم معلول؛ ليكون خليفة للمصري محمد عبد الشافي الظهير الأيسر السابق للفريق.

عرضان سعوديان لكهربا

يبدو أن المصري محمود عبد المنعم ”كهربا“ جناح الزمالك بات قريبًا من العودة للدوري السعودي، الاتحاد والشباب الأقرب لضمه.

وخاض كهربا تجربة ناجحة على سبيل الإعارة مع الاتحاد الموسم قبل الماضي، لكنه عاد للزمالك وقاده للقب كأس الاتحاد الأفريقي الموسم الماضي.

ولازلنا في الاتحاد حيث ترغب إدارة النادي في تعويض غياب فهد المولد بمهاجم محلي، وهارون كمارا قد يكون الأقرب بعدما رفض التعاون فكرة التخلي عن عبد الفتاح آدم.

غوميز قد يرحل

أشارت تقارير صحفية إلى أن فنربخشة التركي بدأ مفاوضات مع الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم الهلال، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ليعود بذلك للدوري التركي من جديد.

وفي الوقت ذاته انضم أندريه كاريلو إلى تدريبات منتخب بيرو استعدادًا لكأس كوبا أمريكا التي تنطلق الأسبوع المقبل.

ورغم استعداده وتدريباته مع منتخب بيرو، إلا أن كاريلو لا يعلم بعد مصيره بعد انتهاء إعارته مع الهلال الذي يرغب في التعاقد معه بشكل نهائي، خاصة في ظل تقديم النصر عرضًا ماليًا مغريًا لبنفيكا البرتغالي يفوق عرض الهلال.