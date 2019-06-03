النادي الأهلي المصري يفاوض مهاجم مازيمبي جاكسون موليكا

فتح النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود الخطيب، خط مفاوضات مع مازيمبي الكونغولي، من أجل التعاقد مع جاكسون موليكا مهاجم الفريق، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية، لتدعيم خط هجوم الفريق.

وقال مصدر داخل الأهلي لإرم نيوز: ”يتفاوض الأهلي حاليًا مع مازيمبي لضم جاكسون، خاصة في ظل تعثر المفاوضات مع لابا كادجو مهاجم نادي نهضة بركان المغربي؛ بسبب دخول أكثر من نادٍ أفريقي وعربي على خط المفاوضات مع اللاعب بعد أن أحرز لقب هداف الكونفدرالية الأفريقية.

وأضاف المصدر: ”مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي تابع عدة مباريات لجاكسون مع نادي مازيمبي الكونغولي وأبدى إعجابه بمستوى اللاعب الفني والبدني، وطلب من إدارة الأحمر التعاقد معه لتدعيم خط الهجوم، خاصة أن لديه مميزات كبيرة كالسرعة والقوة وأمام المرمى“.

وتابع: ”الأهلي أرسل خطابًا لنادي مازيمبي من أجل تحديد المقابل المادي المطلوب، من أجل انتقال اللاعب للقلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية“.

من جانب آخر، تراجع نادي بتروجت، عن قرار عدم خوض مواجهة المقاولون العرب في الجولة الأخيرة من عمر الدوري المصري، المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم.

وقال بتروجيت في بيان رسمي: ”من منطلق الحس الوطني والمصلحة العامة، قرر نادي بتروجت خوض مباراة المقاولون العرب، اليوم الإثنين، مع الاحتفاظ بكافة الحقوق القانونية للنادي لما تعرض له من عدم تحقيق تكافؤ الفرص مع الأندية المنافسة، ومبادئ اللعب النظيف“.