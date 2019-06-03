ريال مدريد يستعد لتقديم العرض الرسمي الأول لشراء محمد صلاح.. ومانشستر يونايتد ينافس على الصفقة

قالت تقارير صحفية إن نادي ريال مدريد الإسباني يستعد لتقديم العرض الأول إلى نادي ليفربول الإنجليزي، من أجل التعاقد مع المصري الدولي محمد صلاح.

وأشارت صحيفة ”آس“ الإسبانية إلى أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، والمدرب الفرنسي زين الدين زيدان وضعا محمد صلاح على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للانضمام إلى النادي الملكي في الموسم الجديد.

وأكدت الصحيفة أن مسؤولي ريال مدريد قرروا تقديم العرض الرسمي الأول لضم صلاح، بعد أن علموا بأن إدارة ليفربول، المتوج ببطولة دوري أبطال أوروبا، هذا الموسم، لا يمانع في رحيل صلاح عن ”أنفيلد“.

وتابعت: ”يمتد عقد محمد صلاح مع ليفربول إلى منتصف عام 2023، وتبلغ قيمته السوقية حاليًا 200 مليون يورو، في الوقت الذي رصد فيه ريال مدريد 500 مليون يورو لصفقات الموسم الجديد“.

وأحرز محمد صلاح هدفًا في مرمى توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا، خلال اللقاء الذي انتهى لصالح الريدز بهدفين نظيفين، ليتوج ليفربول بالبطولة للمرة السادسة في تاريخه.

وأشعل محمد صلاح التكهنات حول مصيره في الموسم الجديد، بعد أن قال في تصريحات صحفية: ”لا أتحدث عن مستقبلي الآن“.

وبحسب دايلي ميل، سيخوض ليفربول معركة للاحتفاظ بهدافه وهداف الدوري محمد صلاح هذا الصيف، حيث يقاتل مانشستر يونايتد أيضًا لضمه.

ونقلت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية عن AS الإسبانية أن العملاقين ريال مدريد ومانشستر يونايتد يريدان جذب صلاح بعيدًا عن أنفيلد، في حين يحرص بايرن ميونخ أيضًا على ضمه.

وسجل صلاح من ركلة جزاء بعد دقيقتين من بداية نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام قبل يومين في مدريد، ليقود فريقه للقب السادس في تاريخه بدوري الأبطال.

وفشل ريال مدريد في التعاقد مع نجم روما السابق بعد أن طالب ليفربول أكثر من 180 مليون جنيه إسترليني.

وفي حديثه عن صلاح في وقت سابق من هذا الموسم، قال زيدان: ”إنه لاعب رائع، أثبت ذلك في روما ويفعل نفس الشيء الآن في ليفربول. إنه شاب ويحافظ على تطوره ويمكنه أن يقدم المزيد، إنه لاعب أقدره حقًا“.

وسيُمنح أولي غونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد المال الوفير لإنفاقه بعد موسم مخيب للآمال آخر بالنسبة للفريق، لكنه يواجه مهمة كبيرة لإقناع صلاح بالانتقال إلى المنافس التقليدي لليفربول.