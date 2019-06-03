الموعد والقنوات الناقلة لمباراة حرس الحدود ضد الزمالك اليوم في الدوري المصري

يواجه نادي الزمالك نظيره حرس الحدود، مساء اليوم الاثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ30 ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب المكس بالإسكندرية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية، وتذاع على قناتي أون سبورت ونايل سبورت.

وكان الزمالك قد انتصر على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدور الأول.

ويتواجد الزمالك في المركز الثالث بترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، بينما يحل حرس الحدود بالمرتبة الثالثة عشرة برصيد 37 نقطة.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز على حرس الحدود وحصد النقاط الثلاث لمواصلة مطاردة الأهلي على قمة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، وتتبقى له مباراتان فقط في المسابقة أمام المقاولون العرب والزمالك، بعدما خاض 32 مباراة حتى الآن.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم تحت قيادة خالد جلال، المدير الفني الجديد للفريق، بعد رحيل السويسري كريستيان جروس عقب التعادل مع الإنتاج الحربي في اللقاء السابق.

أما فريق حرس الحدود فيحتاج للفوز أو التعادل على أقل تقدير أمام الزمالك، لضمان البقاء في الدوري، دون الحاجة إلى انتظار نتائج الفرق المهددة بالهبوط لحسم مصيره، وذلك بعدما احتل المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد 37 نقطة، حققها من الفوز في 8 مباريات والتعادل في 13 لقاء والهزيمة في 12 مواجهة، فيما أحرز لاعبوه 29 هدفًا واستقبلت شباك الفريق 36 هدفًا، لأن فوز الأبيض بالمباراة سيعني تجمد رصيد حرس الحدود عند 37 نقطة، وإمكانية التساوي مع بتروجت حال فوز الفريق البترولي على المقاولون العرب، وفي هذه الحالة سيلجأ الفريقان إلى فارق الأهداف، بعدما تساويا في المواجهات المباشرة بعد تعادلهما سلبيًا في الدور الأول، ثم تعادلا إيجابيًا بهدفين لكل فريق في الدور الثاني.

تاريخ مواجهات الزمالك وحرس الحدود

واجه الزمالك حرس الحدود في 29 مباراة في تاريخ مواجهاتهما بالدوري الممتاز، أحرز خلالها الأبيض الفوز في 14 مباراة وتعادلا في 6 مواجهات من بينها تعادل سلبي وحيد، وهُزم في 9 لقاءات.

فيما سجل الزمالك 42 هدفًا واستقبل 34 هدفًا من حرس الحدود على مدار تاريخ مواجهاتهما في البطولة، وحافظ الأبيض على نظافة شباكه في 10 مباريات مقابل 5 ”كلين شيت“ حققها حرس الحدود.