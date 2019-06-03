مرتضى منصور: جروس مدرب ”سكران“ وحررت محضرًا ضده.. ومحمود الخطيب ”عيل“ (فيديو)

شدد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أنه لن يمنح مدرب الفريق السابق كريستيان جروس، أي أموال، مؤكدًا أنه حرر محضر إثبات حالة برفض المدرب الحضور للنادي لاستلام مستحقاته.

وانتهى عقد المدرب السويسري مع الفريق الأبيض، بعد أيام من تتويج الفريق الأبيض بلقب الكونفيدرالية، ورفض الزمالك تجديد تعاقده.

ويلعب الزمالك تحت قيادة خالد جلال، المدير الفني الجديد للفريق، مع حرس الحدود، اليوم الاثنين، في مباراة مؤجلة من منافسات الجولة الـ30 ببطولة الدوري.

وأضاف أن جروس طالب بالحصول على مستحقاته ولم يأت للزمالك للحصول عليها، وسيتم تحرير محضر إثبات حالة، مضيفًا: ”جروس مدرب سكران طوال الوقت، وسيحصل على أمواله بعد عامين من الآن، ولا فضل له في أي بطولة هو مدرب مجنون، وكل مباراة يخرج على الفندق لكي يسكر ولا يتحدث مع اللاعبين ويقول لهم في ماذا أخطأوا، وقولوا لي على ميزة واحدة في هذا المدرب“.

وأوضح أن المدير الفني أهان جمهور الزمالك ولم يحضر مع وكيل أعماله محمد حبشي للتفاوض من أجل الحصول على باقي مستحقاته، مشددًا على أنه لا فضل لجروس مع الزمالك في أي بطولة سواء الكونفدرالية أو السوبر المصري السعودي.

وواصل رئيس النادي هجومه على محمود الخطيب رئيس الأهلي، قائلًا: ”محمود الخطيب (عيّل) ورجع في كلامه فيما يخص الانسحاب من الدوري، وجروس قدم له هدية بالتعادل مع الإنتاج الحربي“.

وكشف رئيس الزمالك عن صدور قرارمن نيابة الأموال العامة بإحالة ممدوح عباس، رئيس القلعة البيضاء الأسبق، للكسب غير المشروع.

وأوضح مرتضى، أن طارق حامد، لاعب وسط الفريق، ليس للبيع، ونفى جميع الأنباء التي ترددت حول الموافقة على بيع اللاعب لبيراميدز في الفترة المقبلة.

وقال رئيس النادي الأبيض في تصريحات تلفزيونية، إن الزمالك لن يفرط في القوام الأساس ونجومه في ظل رغبة الإدارة في حصد المزيد من البطولات في الموسم المقبل.

وشدد منصور على أن الزمالك قادر على الفوز ببطولتي الدوري والكأس الموسم الحالي، بعد التتويج ببطولتي كأس الكونفدرالية الأفريقية والسوبر المصري السعودي.