ابتعاد جيسوس عن ترشيحات الهلال وتصريحات بترجي عن دجانيني أبرز أخبار الأندية السعودية

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي، رسميًا، تعيين المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مدربًا له، يوم السبت ليبتعد بذلك عن دائرة المرشحين لتدريب الهلال الموسم المقبل.

وكان جيسوس بين المرشحين للعودة لتدريب الهلال لكنه فضل العمل في البرازيل حيث قال فلامنغو في تغريدة على حسابه في ”تويتر“ : ”جورجي جيسوس هو المدرب الجديد لفريق فلامنغو. بعد اتفاق مع الرئيس رودولفو لانديم، سيصل المدرب جيسوس في منتصف يونيو إلى النادي ويوقع عقدًا لمدة عام“.

وارتبط جيسوس بالعودة إلى تدريب الهلال علمًا بأنه أُقيل من تدريب الزعيم في يناير الماضي، كما تردد أن بيراميدز المصري يريد التعاقد مع جيسوس، بعد الانفصال عن راموس دياز مدرب الهلال السابق أيضا.

ومن المرجح أيضا أن يتم التعاقد مع دياز للعودة لقيادة الزعيم الموسم المقبل.

مدرب التعاون الجديد

قال باولو سيريغو المدير الفني الجديد للتعاون بطل كأس خادم الحرمين الشريفين إن التعاون يعيش أفضل أوقاته.

وأضاف في مؤتمر صحفي لتقديمه ”لقد قدموا موسمًا كبيرًا الموسم المنصرم على جميع الأصعدة ونهدف إلى استمرار هذا الأمر في المستقبل“.

وأضاف ”تنتظرنا في الموسم المقبل عدة تحديات سنكون قادرين على مواجهتها وأعد الجميع بالعمل بكل إخلاص وتفان من أجل استمرار تفوق سكري القصيم مثلما حدث هذا الموسم“.

بترجي ينفي

نفى عبد الله بترجي رئيس الأهلي السعودي السابق لصحيفة ”الرياضية“ السعودية وجود رواتب متأخرة للمهاجم دجانيني ، مؤكدا أن وكيل أعمال اللاعب قد يرغب في المتاجرة أو في أمور أخرى.

ورحل بترجي عن رئاسة الهلال قبل أيام حيث أصدر رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل قرارًا يقضي بإنهاء تكليفه من رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي، وتكليف المهندس أحمد الصايغ بتسيير أعمال النادي إلى حين موعد انعقاد الجمعية العمومية القادمة.

وفي شأن هلالي بات في حكم المؤكد أن يحضر جميع اللاعبين المعارين التحضيرات للموسم القادم، وبعد نهاية المعسكر سيطلب النادي من المدرب المقبل تقرير فني عنهم لاتخاذ القرار بشأنهم.