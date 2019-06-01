مصير لاسارتي يثير الانقسام داخل النادي الأهلي المصري

سادت حالة من الانقسام بين مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، المشرف على قطاع الكرة بشأن مصير مارتن لاسارتي، المدير الفني للقلعة الحمراء؛ بسبب عدم تحديد موقف الدوري الممتاز حتى الآن سواء باستمراره حتى بعد منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية أم بانتهائه قبلها.

وأكدت مصادر داخل النادي الأهلي لـ“إرم نيوز“ أن هناك اتجاهين داخل المجلس: الأول أن يبدأ المسؤولون في تغيير الجهاز الفني في حالة استمرار البطولة إلى ما بعد كأس الأمم الأفريقية، وذلك لوجود متسع من الوقت للتأقلم على الأجواء وجلب الاحتياجات الجديدة طبقًا لمتطلبات الجهاز الفني الجديد ورؤيته.

ويأتي الاتجاه الآخر باستمرار لاسارتي حتى إنهاء الأهلي مبارياته في بطولة الدوري في حال استمرارها إلى ما بعد الكان، وإن كان الاتجاه الأول هو الأقوى حتى الآن.

في المقابل، سيكون أول الملفات التي ستواجهها إدارة الكرة بالنادي هو اختيار المدير الفني الجديد، بناءً على طلب محمود الخطيب، رئيس النادي، الذي طلب حسم ملف المدرب الجديد قبل الانتهاء من ملف الراحلين والصفقات الجديدة.