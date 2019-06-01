مباراة ليفربول وتوتنهام.. دانييل ليفي يحسم مستقبل بوكيتينو مع السبيرز

كشف دانييل ليفي رئيس نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، موقفه من الأنباء التي تتردد إلى اقتراب رحيل الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ونقل موقع ”كالتشيو ميركاتو“ الإيطالي عن دانييل ليفي قوله: ”أتمنى أن يصبح بوكيتينو مثل السير أليكس فيرجسون بالنسبة لتوتنهام“.

وتولى فيرجسون تدريب مانشستر يونايتد في الفترة بين 1986 حتى العام 2013.

وسيكون توتنهام بقيادة بوكيتينو على موعد مع التاريخ، عندما يلعب مع ليفربول في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويتردد أن يوفنتوس الإيطالي يسعى للتعاقد مع بوكيتينو، لخلافة ماسيميليانو آليغري.

ولم يتعاقد توتنهام مع أي لاعب في فترتي الانتقالات الشتوية والصيفية الماضيتين، ورغم ذلك احتل المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، وصعد إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وتولى بوكيتينو، البالغ من العمر 47 عامًا، تدريب توتنهام العام 2014، وينتهي عقده الحالي العام 2023.