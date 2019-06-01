فرجاني ساسي يتمسك بالزمالك ويرفض الانتقال إلى بيراميدز في صفقة تبادلية

كشف فرجاني ساسي لاعب وسط نادي الزمالك المصري ومنتخب تونس، موقفه من الرحيل عن القلعة البيضاء في نهاية الموسم الحالي، والانتقال إلى صفوف بيراميدز في صفقة تبادلية.

وكانت أنباء صحفية قد أكدت أن فرجاني ساسي سينتقل إلى صفوف نادي بيراميدز في الموسم المقبل في صفقة تبادلية مع الزمالك مقابل عدد من لاعبي الفريق، فضلًا عن حصول القلعة البيضاء على مقابل مادي.

وقال مصدر مقرب من ساسي لشبكة ”إرم نيوز“:“ساسي يرفض الرحيل عن الزمالك والانتقال إلى بيراميدز أو أي نادٍ في الدوري المصري، واللاعب يرغب في استكمال مشواره في القلعة البيضاء الموسم المقبل، لأن هدفه التتويج مع الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا المقبلة، والتأهل لكأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ النادي“.

وأَضاف المصد:“ساسي أبلغ إدارة الزمالك أنه أكبر من أن يدخل في صفقة تبادلية مع أي لاعب مهما كان اسمه ومكانته، وفي حالة رغبة الإدارة في عدم استمراره سينتقل إلى النادي الذي يختاره، خاصة أن لديه العديد من العروض من تونس، والخليج العربي، وأوروبا“.

وتابع:“ساسي أكد أنه يرتبط بعلاقة جيدة جدًا مع جماهير الزمالك وزملائه في الفريق، ويشعر بالاستقرار والنجومية في القلعة البيضاء، لذا لن يضحي بهذا الأمر للانتقال إلى نادٍ مصري آخر“.

ومن جانب آخر، يجهز محمود عبدالمنعم ”كهربا“ لاعب وسط الزمالك عدة عروض من أجل الرحيل عن صفوف النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل اللاعب في مشادة مع جماهير الزمالك عقب تعادل الفريق أمام الإنتاج الحربي في بطولة الدوري العام، وأكد أنه سيرحل في نهاية الموسم، ويمتلك عروضًا احتراف في أوروبا، والسعودية.