أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. كهربا يبحث عن عرض خليجي وصراع بين الأحمر والأبيض على صفقة حسام حسن

اشتعل الصراع بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على تدعيم الصفوف في الموسم الجديد على عدة صفقات في الانتقالات الصيفية القادمة.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الجمعة 31 مايو 2019:

كهربا يبحث عن عرض خليجي

بدأ محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الزمالك رحلة البحث عن عرض خليجي للرحيل عن القلعة البيضاء في الموسم الجديد، بعد أن توترت العلاقة بينه وبين جماهير النادي.

وبدأ مدير أعمال كهربا البحث عن عرض مناسب للرحيل عن الزمالك، خاصة بعدما عرضه على بعض الأندية السعودية بجانب بعض الأندية الإماراتية الكبرى.

صراع حسام حسن يشتعل بين الأهلي والزمالك

اشتعل الصراع بين ناديي الأهلي والزمالك على التعاقد مع حسام حسن مهاجم فريق سموحة لضمه في شهر يناير المقبل.

ويسعى الأهلي والزمالك للتعاقد مع اللاعب، خاصة أنه قدم مستويات طيبة ونجح في الانضمام لمنتخب مصر خلال أكثر من مرة.

وأكد فرج عامر رئيس نادي سموحة لـ“إرم نيوز“ أن الجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن يحسمان خلال الفترة القادمة ملف رحيل اللاعب الذي تلقى أكثر من عرض.

الأحمر يرفض وردة ويفاوض فوزي

رفض النادي الأهلي التعاقد مع عمرو وردة صانع ألعاب باوك اليوناني والمنتخب المصري، بعدما أغلق اللاعب الباب منذ فترة أمام ملف عودته من جديد للدوري المصري.

ودخل الأهلي في مفاوضات مع علي فوزي ظهير أيمن فريق إنبي للتعاقد في الموسم المقبل بعد أن تحفظ مسؤولو القلعة الحمراء على أداء أحمد فتحي الظهير الأيمن مؤخرًا، وأيضًا باسم علي وكثرة إصاباته وبالتالي حاجة الفريق لضم ظهير أيمن جديد.

الزمالك يمنح الصلاحيات لخالد جلال

منح نادي الزمالك الصلاحيات كاملة للمدرب الجديد خالد جلال المدير الفني الذي تولى المهمة خلفًا للسويسري كريستيان غروس.

وأعلن خالد جلال تشكيل جهازه المعاون الذي يضم نبيل محمود مدربًا عامًا وتامر عبد الحميد وأمير عزمي مساعدين، وخالد متولي مدربًا مؤقتًا لحراس المرمى، لحين نهاية لقاء الاتحاد وسموحة وعودة أيمن طاهر لمنصب مدرب الحراس والمعد البدني التركي ميرك.

وأعلن الزمالك إيقاف صرف مكافآت الفوز بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية، بجانب رفضه خوض لقاء حرس الحدود يوم 3 يونيو المقبل بالدوري لحين خوض لقاء الأهلي والمقاولون.

جونيس يجدد لدجلة.. والاتحاد يفاوض علي ماهر

جدد نادي وادي دجلة عقد مدربه اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق لمدة موسم إضافي، ليقطع الطريق أمام رحيل المدير الفني إلى الإسماعيلي.

ودخل الاتحاد السكندري في مفاوضات مع علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي لقيادة الفريق في الموسم المقبل بعد أن واجهت مفاوضات التعاقد مع حسام حسن صعوبات مع تمسك إدارة سموحة.

بيراميدز يعلن مدربه بعد العيد

أكد حسام البدري رئيس نادي بيراميدز أنه سيتم الإعلان عن المدرب الجديد بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضح أن إدارة النادي بقيادة تركي آل الشيخ مالك بيراميدز بدأت اجتماعات مكثفة لحسم ملف الصفقات الجديدة والمدير الفني القادم.