حسام البدري يكشف موعد إعلان مدرب نادي بيراميدز

أكد حسام البدري رئيس نادي بيراميدز أن فريقه قدّم موسمًا متميزًا بشهادة الكثيرين الذين أشادوا بالمردود الفني للفريق على مدار الموسم رغم قصر مدة تكوين الفريق في البداية والتي لم تتجاوز الشهرين.

وأضاف البدري في تصريح خاص لشبكة ”إرم نيوز“: ”بعد ١٠ أشهر نجح في تحقيق هذه الطفرة الهائلة في الدوري المصري“، مشيرًا إلى أن بيراميدز أضاف للمنافسة قوة وإثارة وأن جمع الفريق 70 نقطة في موسمه الأول أمر غير مسبوق.

وتابع أن إدارة النادي تفكر حاليًا في التحضير للموسم الجديد مبكرًا، سواء بالتعاقد مع مدرب وجهاز فني جديد، بجانب اختيار العناصر الجديدة التي سيتم التعاقد معها لدعم الفريق، كما أن هناك جلسة بين المسؤولين في بيراميدز وعلى رأسهم المستشار تركي آل الشيخ، لتقييم المجموعة الحالية من اللاعبين والتدعيمات المطلوبة، خاصة وأن الفريق يحتاج لمدرب في أسرع وقت تحضيرًا للموسم الجديد الذي يستهله بيراميدز بالمشاركة في الكونفدرالية.

وشدد رئيس بيراميدز على أن هناك أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب كما أعلن تركي آل الشيخ يتم دراسة موقفهم حاليًا والمجلس قرر تأجيل حسم الأمور لنهاية الموسم.

وأوضح أنه بعد عيد الفطر المبارك سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد الذي سيتولى المهمة خلفًا لرامون دياز، بجانب الإسراع في خطوات التعاقد مع لاعبين جدد لدعم الفريق، مع بداية فترة الإعداد يوم 25 يونيو المقبل.

وأشار حسام البدري إلى أنه مرتبط بنادي بيراميدز ومستمر مع الفريق، وكل هدفه نجاح التجربة ليكون بيراميدز الأفضل على الإطلاق، موضحًا أنه يحاول نقل خبرته الطويلة للفريق في المشوار الأفريقي والذي سيكون صعبًا للغاية ويحتاج لوجود جهاز فني ولاعبين أصحاب خبرات بالقارة السمراء.