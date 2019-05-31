النادي الأهلي المصري يحصل على توقيع ظهير إنبي.. وغضب بين اللاعبين بسبب تأخر قرار محمود الخطيب

يعاني الفريق الأول بالنادي الأهلي المصري، من أزمة في مركز الظهير الأيمن؛ بسبب تقدم عمر أحمد فتحي وتراجع مستواه البدني والفني، وكثرة إصابات باسم علي، وعدم وجود بديل مناسب لمحمد هاني، لذا طلب الأوروغواياني مارتن لاسارتي المدير الفني، التعاقد مع لاعب في هذا المركز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي لشبكة ”إرم نيوز“: ”نجح أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات في القلعة الحمراء، في الحصول على توقيع علي فوزي ظهير أيمن إنبي لمدة 4 سنوات بداية من فترة الانتقالات المقبلة“.

وأضاف المصدر: ”من المقرر أن ينهي الأهلي الصفقة مع إنبي خلال الأيام المقبلة، وستكون هناك صفقة تبادلية فضلًا عن دفع مقابل مادي، ويختار علي ماهر المدير الفني للنادي البترولي اللاعب الذي يرغب في ضمه من صفوف الأهلي“.

من جانب آخر، أبدى عدد كبير من لاعبي الفريق الأحمر، غضبهم من فشل الإدارة برئاسة محمود الخطيب، في حسم مصير المباريات المتبقية للفريق في بطولة الدوري العام، خاصة أنهم يرغبون في الحصول على إجازة مثل نادي بيراميدز الذي منح لاعبيه راحة حتى نهاية شهر يونيو.

وطلب لاعبو الفريق من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي، استعجال الإدارة لإعلان القرار النهائي سواء بالانسحاب من البطولة والتصعيد لـ“فيفا“، أو الموافقة على استكمال البطولة عقب أمم أفريقيا، بلقائي المقاولون والزمالك، ومنح الفريق راحة سلبية في الوقت الحالي.