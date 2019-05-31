مرتضى منصور يعلن تعيين خالد جلال مدربًا للزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تعيين خالد جلال المدير الفني السابق للفريق مديرًا فنيًا خلفًا للسويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق الذي انتهى عقده مع النادي الأبيض عقب التعادل مع الإنتاج الحربي، بهدف لمثله، في الجولة 31 بالدوري الممتاز.

وأضاف رئيس الزمالك: ”غروس رحل عن الفريق بعد لقاء الإنتاج وهو مدرب ظالم وفاشل وعقده انتهى“، موضحًا أنه سيأخذ تذكرة سفره ويرحل عن الفريق إلى الأبيض بعد نهاية عقده اليوم.

وأوضح رئيس النادي أنه منح خالد جلال الحرية الكاملة في تشكيل جهازه المعاون بالفريق الأبيض وسيتم الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأوضح أن الزمالك لن يخوض مباراة حرس الحدود إلا عندما يلعب الأهلي مباراة المقاولون العرب ببطولة الدوري، موضحًا أن اتحاد الكرة يتعمد إرهاق لاعبي الفريق الأبيض في الدوري.

وقال رئيس الزمالك: ”هناك 3 لاعبين من الغد لا أريد أن أراهم في النادي وعلاقتهم انتهت بالزمالك نهائيًا وسيتم إبلاغهم بذلك“.

وأضاف: ”كان هناك قرار بصرف 8 ملايين جنيه للاعبين بعد التتويج بالكونفدرالية لكن تم التراجع عن هذا القرار وأبلغت اللاعبين بذلك“.

وقال مرتضى منصور: ”غروس مدرب عنيد والعند يولد الكفر، وما ذنب أيمن حفني طوال الموسم ولا يشركه لأنه لا يحبه“.

وأشار إلى أن التجديد لغروس كان سيكلف النادي مبالغ كبيرة تصل إلى 24 مليون جنيه وهو مبلغ كبير للغاية والأجدى توفيره.

وطالب رئيس نادي الزمالك من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بالانسحاب من بطولة الدوري في اجتماعه السبت المقبل.