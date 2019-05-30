نادي الزمالك يشترط 5 ملايين دولار للموافقة على احتراف كهربا

اشترط مسؤولو نادي الزمالك، الحصول على 5 ملايين دولار نظير الموافقة على احتراف محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل انتظار اللاعب عروض احتراف سعودية في نهاية الموسم الحالي.

ويعد كهربا من العناصر الأساسية، وسبق أن خاض تجربة احتراف في نادي اتحاد جدة السعودي على سبيل الإعارة، وأكد مصدر بمجلس إدارة النادي الأبيض أن الإدارة ترحب برحيل اللاعب في نهاية الموسم للاحتراف بشرط وصول عرض مادي بالمبلغ المحدد لبيع كهربا.

وكان أمير مرتضى، المشرف على الكرة في نادي الزمالك، أكد أن موقف محمود كهربا صانع ألعاب الفريق من الاستمرار مع الفريق من عدمه سيتم حسمه في نهاية الموسم، خاصة أن اللاعب ينتظر عروضًا للاحتراف.

وأوضح أنه سيتم عقد جلسة مع اللاعب في نهاية الموسم لمناقشة الأمر والتوصل إلى اتفاق يرضي الجميع، وفي حالة رغبته في الرحيل سيتم الموافقة على ذلك بشرط تلبية مطالب الزمالك المادية.