محمود الخطيب يرفض طلب لاسارتي ضم أحمد علي للنادي الأهلي المصري

رفض محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، رغبة الجهاز الفني للفريق بقيادة مارتن لاسارتي بالتعاقد مع أحمد علي كامل، مهاجم نادي ”المقاولون العرب“ ومنتخب مصر الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“:“لاسارتي عرض على الخطيب التعاقد مع أحمد علي بداية من الموسم المقبل لدعم خط الهجوم، خاصة أنه أحد هدافي الدوري المصري الموسم الحالي، وانضم لمنتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا“.

وأضاف المصدر:“الخطيب تحفظ على طلب لاسارتي بالتعاقد مع علي، خاصة أنه تقدم في السن بشكل كبير، ولن يقدم الإضافة الفنية المرجوة منه، خاصة أن اللاعب في صفوف الأهلي يختلف تمامًا عن التواجد في فريق متوسط المستوى مثل المقاولون العرب، ما قد يعرضه للإصابات العضلية المتكررة، بسبب ضغط المباريات في أفريقيا والدوري.

وتابع:“الخطيب أكد أنه يرغب في النزول بمتوسط أعمار الفريق، وسيتم التعاقد مع صفقات قوية في خط الهجوم الموسم المقبل، إحداها صفقة أفريقية بديلًا للمغربي وليد أزارو“.

وأردف المصدر:“رغم رفض الخطيب ضم أحمد علي للأهلي، إلا أن لاسارتي ما زال متمسكًا بضم اللاعب لحل الأزمة الهجومية في الفريق بشكل مؤقت الموسم المقبل“.