مفاوضات عمرو جمال مع الزمالك تشعل أزمة في النادي الأهلي المصري

اشتعلت أزمة كبيرة داخل النادي الأهلي المصري، بعد الأنباء التي ترددت عن توقيع عمرو جمال مهاجم الفريق الأحمر على عقود من أجل الانتقال لصفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية مطلع الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لشبكة ”إرم نيوز“: ”أبدى محمود الخطيب غضبه الشديد من دخول عمرو جمال في مفاوضات مع الزمالك، خاصة أنه ما زال مرتبطًا بتعاقد مع النادي، وسيضع الإدارة في موقف حرج مع الجماهير مثلما حدث في أزمة توقيع عبدالله السعيد لاعب الفريق السابق للقلعة البيضاء“.

وأضاف المصدر: ”الخطيب طلب من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي فتح تحقيق عاجل مع اللاعب، لكشف أسباب دخوله في مفاوضات مع الزمالك، وهل وقّع بالفعل على عقود رسمية أو لا حتى يستغل مرتضى منصور رئيس الزمالك الأمر إعلاميًّا للضغط على الإدارة الحمراء في تكرار لسيناريو أزمة عبدالله السعيد“.

وتابع: ”يعيش النادي الأهلي حاليًّا على صفيح ساخن بسبب كثرة الأزمات الداخلية في الفريق، فضلًا عن أزمة الدوري العام وإصرار اتحاد الكرة على إنهاء البطولة بعد أمم أفريقيا المقبلة“.

ومن جانب آخر، رفض وليد أزارو مهاجم الأهلي الاستمرار في الدوري المصري الموسم المقبل، سواء في صفوف القلعة الحمراء أو أي نادٍ آخر، وأبلغ الإدارة بالرحيل بشكل نهائي بعد نهاية الموسم الحالي.

وكان اللاعب يواجه ضغوطًا من محمد جمال العاصي وكيل أعماله من أجل الانتقال لبيراميدز عن طريق الخروج من الأهلي لمدة 6 أشهر لأحد الأندية الخليجية، لكن اللاعب رفض وأكد أنه يرغب في الاحتراف بأوروبا خلال الموسم المقبل، خاصة أنه يمتلك عرضًا فرنسيًّا.

من جانب آخر، أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي إصابة ثنائي الفريق حسين الشحات وجونيور أجاي حيث اشتكي الأول من الإصابة بشد في عضلة السمانة ويخضع اللاعب لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم الخميس، لتحديد موقفه بشأن التواجد من عدمه في تدريبات الفريق الجماعية.

فيما يعاني الثاني من الإصابة بكدمة في قصبة القدم، وغاب على إثرها عن تدريبات الكرة أمس الأربعاء، واكتفى بأداء تدريبات بدنية خفيفة بجانب تدريبات الجري حول الملعب، في إطار تجهيزه للعودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي بعد تعافيه من الإصابة