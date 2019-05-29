أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. الأحمر يفاوض ديسابر.. وآل الشيخ يطلب نجم الأبيض

ما زالت أزمة الدوري المصري تسيطر بقوة على المشهد في الساحة الكروية المصرية الفترة الحالية، بعد الصدام بين النادي الأهلي واتحاد الكرة، الذي يتمسك بإقامة لقاءات الدوري في موعدها المعلن مسبقًا رغم اعتراضات القلعة الحمراء.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الأربعاء.

الأهلي يهدد بالتصعيد.. والزمالك يلتزم الصمت

هدد النادي الأهلي بتصعيد أزمة رفضه خوض مباريات الدوري المصري قبل الاجتماع المقرر يوم السبت المقبل، لمجلس إدارة القلعة الحمراء.

ويدرس مسؤولو الأهلي بقوة التقدم بشكوى رسمية لدى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ثم التصعيد للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“؛ للمطالبة ببطلان الدوري هذا الموسم.

والتزم مسؤولو نادي الزمالك الصمت رغم إعلان مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، رفضه خوض لقاء الإنتاج الحربي بعد تأجيل مباراة الأهلي والمقاولون العرب بالدوري.

الأحمر يفاوض ديسابر

دخل النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة لإقناع الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، لقيادة الفريق بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأجرى مسؤولو القلعة الحمراء مفاوضات مع المدرب للاتفاق معه على جميع التفاصيل وحسم التعاقد معه بشكل رسمي؛ ليتولى قيادة الفريق في الموسم المقبل، خاصة أنه يملك الخبرات الكبيرة في مجال التدريب بالقارة السمراء بعدما تولى قيادة الترجي التونسي والوداد المغربي.

آل الشيخ يرغب في صفقة زملكاوية

كثف تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز محاولاته لتدعيم الفريق في المرحلة القادمة.

ويرغب آل الشيخ في صفقة زملكاوية بعد أن أبدى إعجابه بالتعاقد مع عبد الله جمعة ظهير أيسر فريق الزمالك، خاصة أن الفريق يعاني من مشاكل واضحة في الجبهة اليسرى.

بيان بتروجيت يفجر غضب الإسماعيلي

فجر البيان الصادر عن نادي بتروجيت والخطاب الذي تم إرساله لاتحاد الكرة الغضب في النادي الإسماعيلي، بعدما ألمح الفريق البترولي لتفويت الدراويش للجونة في لقاء الجولة الأخيرة الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما.

وأكد صبري المنياوي، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، أن بيان بتروجيت غير مقبول، وما هو إلا تعليق فشل على شماعة الدراويش، موضحًا أن إدارة بتروجيت مسؤولة عن وضع الفريق الحالي رغم إمكانياته المالية.