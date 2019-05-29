رئيس ”كاف“: تشكيل لجنة أمنية خاصة بكأس الأمم الأفريقية في مصر

أعلن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تشكيل لجنة خاصة للتعامل مع المخاوف الأمنية في كأس الأمم الأفريقية التي ستقام في مصر الشهر المقبل.

وأصيب 12 شخصًا على الأقل عندما استهدف انفجار حافلة سياحية كان أغلب من يستقلها من السياح من جنوب أفريقيا في القاهرة، وذلك قبل نحو 10 أيام. واحتوت العبوة بدائية الصنع على مسامير وقطع معدنية وتم تفجيرها عن بعد في محيط المتحف المصري الكبير.

وذكرت وزارة الداخلية المصرية مؤخرًا أن جماعة حسم المتشددة كانت تخطط لسلسلة من الهجمات في البلاد لتخلق ”جوًا من الفوضى“.

وستضم كأس الأمم الأفريقية 24 فريقًا من كافة أنحاء القارة، وستقام مبارياتها في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلية والسويس في الفترة من 21 يونيو/ حزيران وحتى 19 يوليو/ تموز المقبلين.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، خلال زيارة لجنوب أفريقيا تستغرق يومين: ”الأمن يمثل مشكلة كبيرة في العالم وليس فقط في مصر، لا توجد دولة يمكنها أن تضمن ألا يحدث أي شيء، من المحزن للغاية أن نشعر بهذا“.

وأضاف: ”دشنت الحكومة المصرية والاتحاد الأفريقي لكرة القدم ولأول مرة لجنة أمنية وسيواصلان العمل معًا في محاولة لضمان ألا يحدث أي شيء“.

وخلال كأس الأمم الأفريقية 2010 قُتل ثلاثة أشخاص بعد تعرض حافلة منتخب توغو لهجوم بواسطة مسلحين أثناء توجهها لحضور البطولة التي ستقام في أنغولا، وكان من بين القتلى اميليتي ابالو مساعد المدرب.

وانسحبت توغو من البطولة ما أدى لإيقاف الاتحاد الأفريقي لها عن المشاركة في النسختين التاليتين، لكن المحكمة الرياضية الدولية ألغت القرار بعد ذلك.