الكشف عن الكرة الرسمية لكأس أمم أفريقيا 2019 (صورة)

كشفت الشركة الرسمية الراعية لتصميم كرة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، خلال شهر يونيو المقبل، عن الكرة الرسمية التي ستلعب بها جميع المنتخبات المشاركة في البطولة القارية خلال العام الجاري.

وطرحت شركة ”أمبرو“ العالمية الكرة الرسمية التي ستلعب بها المنتخبات المنافسة في كأس الأمم الأفريقية والتي تحتضنها القاهرة خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو.

وشاركت شركة ”أمبرو“، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، مقطع فيديو تعلن فيه عن الكرة الجديدة التي تم تصميمها بنفس ألوان تميمة البطولة.

وكانت اللجنة العليا المنظمة لكأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، قد عرضت الإعلان التشويقي لـ“تميمة“ شعار البطولة في نسختها الـ32، وهي عبارة عن هيئة الملك المصري الشهير توت عنخ آمون، مرتديًا زيًا فرعونيًا مع قميص أحمر عليه خريطة القارة السمراء.

وتستضيف مصر للمرة الخامسة في تاريخها بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد استضافتها 4 مرات في وقت سابق كان آخرها في 2006.

وحددت اللجنة المنظمة 6 ملاعب بعد الفوز بحقوق التنظيم خاصة أن عدد المشاركين في البطولة ارتفع من 16 إلى 24 فريقًا للمرة الأولى في تاريخ القارة السمراء.

وتم اختيار 6 ملاعب في 5 مدن مصرية مختلفة لاستضافة ما يقرب من 51 مباراة، ويستضيف كل ملعب 4 مباريات كحد أدنى، مع جدولة مباريات الأدوار الإقصائية في وقت لاحق.

We’re pleased to be the official ball supplier for this year’s Africa Cup of Nations in Egypt ????????

The 24 participating teams will be using our FIFA certified Neo Pro football.#afcon2019 #Egypt pic.twitter.com/cU720AzzDT

— Umbro (@umbro) May 29, 2019