3 سيناريوهات أمام نادي الزمالك لحسم موقف كريستيان غروس

تسيطر حالة من الغموض على موقف السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك والذي ينتهي تعاقده مع القلعة البيضاء غدًا الخميس وفقًا للتعاقد المبرم مع النادي.

وسيقود غروس الفريق في مباراة الإنتاج الحربي غدًا ومباراة حرس الحدود المقبلة المقرر لها يوم 3 يونيو المقبل في الدوري قبل توقف الدوري بسبب مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأصبح هناك 3 سيناريوهات منتظرة داخل القلعة البيضاء لحسم ملف السويسري كريستيان غروس.

سيكون السيناريو الأول هو استمرار المدير الفني حتى نهاية الموسم الحالي لحين الانتهاء من مباريات الدوري المتبقية ومباريات الكأس، على أن يوقع عقدًا جديدًا لنهاية الموسم ولكن العروض السعودية التي تلقاها المدير الفني في الفترة الأخيرة قد تهدد هذا السيناريو لأن الدوري السعودي سيبدأ مبكرًا وفي حالة موافقة المدرب على أي عرض جديد سيكون مطالبًا ببدء فترة الإعداد مع فريقه.

ويتضمن السيناريو الثاني التجديد لغروس لمدة موسم مقبل في ظل نجاحه مع الفريق في التتويج بالكونفدرالية والسوبر المصري السعودي، ولكن يتبقى المقابل المادي الذي سيطلبه المدير الفني هو العامل الفيصل في موافقة الزمالك على التجديد له في الفترة الحالية في ظل ارتفاع الراتب الذي سيحصل عليه المدرب بعد الفوز بالكونفدرالية الأفريقية.

في حين يتضمن السيناريو الثالث رحيل المدير الفني بعد انتهاء تعاقده وخوض المباراتين المقبلتين والبحث عن بديل لقيادة الفريق في الفترة المقبلة وسيكون خالد جلال أو أحمد حسام ”ميدو“ مدربي الزمالك السابقين الأقرب لتولي أي منهما المهمة كما يتواجد في الصورة كل من محمد صلاح وطارق يحيى بحسب مصادر داخل الزمالك.