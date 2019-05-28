أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز.. الفريق الأحمر يهدد بالانسحاب.. وهاني أبوريدة يتحرك لإنقاذ جهاد جريشة

اشتعلت أزمة مباريات الدوري المصري بعد البيان الصادر عن اتحاد الكرة بإقامة المباريات المحددة ببطولة الدوري بنفس موعدها السابق دون الاهتمام بالبيان الصادر عن النادي الأهلي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي موجز أخبار الأهلي والزمالك وبيراميدز اليوم الثلاثاء:

الأحمر يهدد بالانسحاب

اشتعلت أزمة مواعيد لقاءات الدوري داخل القلعة الحمراء بعد أن هدد مجلس الأهلي برئاسة محمود الخطيب بتنفيذ قراره بالانسحاب من الدوري.

ويعقد مجلس الأهلي اجتماعات مكثفة من أجل تصعيد الأزمة والتقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والمطالبة ببطلان البطولة هذا الموسم بعد إقامة مباريات الجولة الأخيرة بمواعيد مختلفة.

ورفض اتحاد الكرة الاهتمام ببيان الأهلي متمسكًا بإقامة مواعيد اللقاءات كما تم إعلانها من قبل.

أبوريدة يتحرك لإنقاذ جريشة

تحرك هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لإنقاذ جهاد جريشة الحكم الدولي، بعد قرار إيقافه من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ الذي تم إعلانه اليوم الثلاثاء بسبب سوء مستواه.

وأعلن الكاف إيقاف جريشة لمدة 6 شهور بعد أن تغاضى عن احتساب ضربة جزاء للوداد المغربي في لقاء الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الماضي في المغرب بخلاف إلغاء هدف للوداد.

ويتقدم الاتحاد المصري بخطاب رسمي للكاف خلال ساعات للمطالبة بتخفيف العقوبة ضد جريشة.

صراع ثنائي على تدريب بيراميدز

يدور صراع ثنائي داخل نادي بيراميدز على خلافة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني الذي أعلن رحيله عن منصبه ووجه الشكر لتركي آل الشيخ مالك النادي.

ويفاضل آل الشيخ بين الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب المغرب والبرتغالي خورخي خيسوس المدير الفني الأسبق للهلال السعودي.

ميدو الخيار الأخير في الزمالك

استقر الزمالك على تأجيل تعيين أحمد حسام ميدو مديرًا فنيًا للزمالك، ليصبح الخيار الأخير بعدما أكد ميدو أنه يمتلك عرضًا إماراتيًا.

ويدرس الزمالك لإقناع السويسري كريستيان جروس المدير الفني الحالي بالبقاء، ولكن المدرب تلقى عرضًا سعوديًا يتردد أنه من النادي الأهلي السعودي، كما أن المدرب الأجنبي سيكون الخيار الثاني لقيادة الفريق حال رحيل جروس، بينما يميل مرتضى منصور رئيس النادي لاختيار خالد جلال إذا قاد الفريق مدرب مصري.