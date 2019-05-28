الأهلي والزمالك يرفضان التفاوض مع رامون دياز.. ولابا كودجو يقترب من ”الأبيض“

كشف ناديا الأهلي والزمالك موقفهما من التعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز، بعد أن أعلن رحيله عن تدريب الفريق، عقب نهاية المشوار في بطولة الدوري والحصول على المركز الثالث في البطولة.

وقال مصدر داخل الأهلي لـ“إرم نيوز“: ”رامون دياز كان قريبًا جدًا من تدريب الأهلي في بداية الموسم الحالي، لكن الخلافات المالية وعلى الطاقم الفني المساعد له أفسدت الأمر، وإدارة الخطيب لن تدخل مرة أخرى في مفاوضات معه خاصة بعد أن تولى تدريب بيراميدز وعلاقته الجيدة مع تركي آل الشيخ، كما أن الجماهير الحمراء لن تقبل نفسيًا توليه تدريب الفريق الأحمر“.

وأضاف المصدر: ”الأهلي يبحث حاليًا عن مدرب أجنبي من العيار الثقيل يمتلك خبرة في القارة الأفريقية، حتى لا تتكرر أزمة لاسارتي الذي تسبب بخروج الفريق من بطولة أفريقيا بفضيحة أمام صن داونز بخماسية بسبب قلة الخبرة، والأقرب حتى الآن ديسابر المدير الفني لأوغندا، الذي ينتظر انتهاء مشواره مع المنتخب في أمم أفريقيا ليتولى تدريب الأهلي.

من جانبها، رفضت إدارة الزمالك الدخول في مفاوضات مع رامون دياز، احترامًا للعلاقة مع تركي فضلًا عن أن المقابل المادي لتدريبه للفريق الأبيض سيكون أكبر من قدرات النادي المالية.

وقال مصدر داخل الزمالك لـ“إرم نيوز“: ”مرتضى منصور حريص جدًا على علاقته بتركي لذا لن يفكر في التعاقد مع دياز، خاصة أن هناك ضغوطًا حاليًا من نجله أمير مرتضى من أجل التراجع عن قرار رحيل جروس وتجديد تعاقده مع النادي، بعد نجاحه في الفوز بالكونفدرالية وبات قريبًا من الفوز بالدوري وكأس مصر“.

من جانب آخر، دخل الأهلي والزمالك في صراع جديد من أجل التعاقد مع زكريا النجيعي، مهاجم فريق أتليتيك بارادو الجزائري خاصة بعد أن توج بلقب هداف الدوري الجزائري مع فريقه في الموسم الجاري.

تلقى الأهلي عرضًا من وكيل لاعبين لضم نجيعي، خاصة أن اللاعب خطف الأنظار بشدة في الدوري الجزائري، وحدد ناديه مبلغ 3 ملايين دولار للتخلي عن خدماته؛ لأن النادي يرغب في التعاقد معه، فيما استقر الزمالك على التفاوض مع اللاعب ليكون بديلًا للمغربي حميد أحداد، خاصة أن الفريق يعاني من نقص شديد في مركز رأس الحربة.

على الجانب الآخر، يواصل مسؤولو نادي الزمالك اتصالاتهم بوكيل لابا كودجو مهاجم فريق نهضة بركان المغربي، من أجل الظفر بخدمات اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر لـ“إرم نيوز“ أن أمير مرتضى منصور تواصل مع وكيل اللاعب من أجل إقناع كودجا بقبول عرض الزمالك، خاصة وأنه طلب مهلة للتفكير في العرض خلال وجوده في مصر لخوض نهائي الكونفدرالية.

وتابع: ”وهو ما جعل المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك يسارع إلى التحدث مع وكيل اللاعب ووضع له عدة مزايا، أهمها حصوله على مليون دولار في السنة الأولى، تزيد نصف مليون جنيه في الموسمين الثاني والثالث“.

وأردف: ”بجانب وضع بند يتيح له الرحيل والاحتراف مقابل مليوني دولار فقط كشرط جزائي، بخلاف حصول وكيل اللاعب على مليون دولار في حالة إذا ما نجح في إقناع كودجا بارتداء قميص نادي الزمالك، ووعد وكيل اللاعب بالرد على العرض خلال الأسبوع الجاري“.

وكان الزمالك نجح في الفوز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخ النادي، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح بنتيجة 3/5.