نادي الزمالك يرفض إقامة السوبر الأفريقي في قطر.. ويحدد شروط التجديد لكريستيان غروس

يرفض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري خوض مباراة السوبر الأفريقي في دولة قطر، مثلما حدث في النسخة الماضية.

وأجرى رئيس الزمالك، اتصالات بأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لإخطاره برفض فكرة إقامة المباراة في قطر.

وأكد مرتضى في تصريح خاص لشبكة ”إرم نيوز“، أن هذا الطلب بسبب الأزمة السياسية بين مصر وقطر، موضحًا أنه رفض من قبل مشاركة فريق اليد في بطولة العالم بسبب إقامتها في قطر.

يذكر أن الرجاء المغربي تُوج ببطولة السوبر الأفريقي الماضية، التي أقيمت في قطر، بعد الفوز على الترجي التونسي.

وينتظر الفريق الأبيض الفائز من مباراة العودة بين الترجي التونسي والوداد المغربي الذي يقام يوم الجمعة المقبلة، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، على الملعب الأولمبي برادس، علمًا بأن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل ١/١ في المغرب.

وفي سياق آخر، عقد السويسري كريستيان غروس المدير الفني للفريق، جلسة مع لاعبي الزمالك، وجه خلالها التهنئة لهم، بالفوز بلقب الكونفدرالية الأفريقية، وأشاد المدير الفني، بالروح القتالية للاعبين خلال اللقاء وإصراراهم على الفوز باللقب الأفريقي.

وطالب غروس لاعبي الزمالك، بغلق ملف الكونفدرالية الأفريقية والتركيز في بطولة الدوري العام.

إلى ذلك، أعلن أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، حسم مصير غروس بالبقاء أو الرحيل، خلال الساعات المقبلة.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، أن عقد غروس سينتهي بعد يومين وتحديدًا يوم ٣٠ مايو الحالي، وسيتم عقد جلسة معه والحديث بشأن ملف التجديد وفقًا لظروف الطرفين، خاصة وأن المدير الفني حقق بطولتين مع الأبيض هذا الموسم السوبر المصري السعودي والكونفدرالية الأفريقية.

وتابع: ”في حال طلب المدير الفني مقابل مادي أعلى من إمكانيات النادي، سيصعب التجديد، خاصة وأن هناك مقابلًا ماديًا محددًا للمدير الفني، ولكن في النهاية هو مدرب كبير وأظهر قدرات كبيرة مع النادي الأبيض ولا نريد استباق الأحداث“.

وكان الزمالك فاز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، أمس، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الترجيح (5/3)، بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة 1/0 أحرزه محمود علاء وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب.